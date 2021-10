Do tính chất khó nói và không dễ nhận biết, nhiều người có xu hướng bỏ qua bệnh hoa liễu. Song không phải ai cũng hiểu rõ sự nguy hiểm từ căn bệnh này.

Phần lớn người mắc các bệnh lây qua đường tình dục thường có xu hướng giấu bệnh hoặc từ chối điều trị vì coi đây là vấn đề nhạy cảm. Tuy nhiên, không ít căn bệnh trong số đó, nếu không điều trị kịp thời, có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng như tổn thương hệ thần kinh, tim mạch hay thậm chí tử vong.

Bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Xuân Quang Huy, khoa Da liễu, phòng khám Da liễu Sài Gòn, là một trong những người có kinh nghiệm điều trị các bệnh lây qua đường tình dục. Với nhiều chứng chỉ và thành tích đạt được trong quá trình công tác, bác sĩ Huy chia sẻ thông tin về những nguy cơ tiềm ẩn từ bệnh hoa liễu.

- Thưa bác sĩ, bệnh hoa liễu là gì và nguyên nhân nào dẫn tới những bệnh này?

- Bệnh hoa liễu là thuật ngữ chung dành cho nhóm bệnh xã hội, do các loại vi trùng, virus hoặc nấm, truyền từ người bệnh sang người lành thông qua đường tình dục không an toàn, đường máu hoặc truyền từ mẹ sang con.

Có hơn 20 bệnh được xếp vào bệnh hoa liễu, phân thành 2 loại là nhóm có thể chữa khỏi như lậu, giang mai, nhiễm khuẩn chlamydia... và nhóm không thể chữa khỏi hoàn toàn như viêm gan siêu vi B, nhiễm virus herpes hay HIV.

- Dấu hiệu nhận biết bệnh hoa liễu là gì thưa bác sĩ?

- Khi mầm bệnh mới xâm nhập, dấu hiệu chưa rõ ràng và rất dễ nhầm lẫn với các bệnh thông thường nên khó nhận biết. Sau nhiều tuần hoặc nhiều tháng, những triệu chứng như bộ phận sinh dục tiết dịch hoặc ra máu bất thường, nổi mẩn đỏ, nổi các nốt sần, u nhú gây sưng tấy hoặc lở loét, cảm giác đau buốt khi đi tiểu... bắt đầu xuất hiện.

Tuy nhiên, cũng nhiều trường hợp bệnh nhân không có dấu hiệu nhưng lại âm thầm lây cho người khác vì cơ thể đã mang mầm bệnh.

- Như vậy, bệnh hoa liễu có nguy hiểm không?

- Do tính nhạy cảm của bệnh hoa liễu nên người bệnh thường có tâm lý che giấu hoặc bỏ qua không điều trị vì nghĩ chúng không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Song trên thực tế, những căn bệnh lây qua đường tình dục để lại nhiều hậu quả nặng nề. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hàng năm có khoảng gần 300.000 người chết vì ung thư cổ tử cung do virus papilloma gây ra.

Bên cạnh đó, không ít trường hợp trẻ em bị dị tật bẩm sinh do di truyền từ người mẹ mắc bệnh tình dục. Bệnh hoa liễu cũng là nguyên nhân gây vô sinh ở nữ giới, gây sảy thai ở sản phụ... nặng hơn là các bệnh như viêm gan siêu vi B, HIV... có khả năng gây tử vong nếu không được theo dõi, điều trị.

- Tiêu chuẩn nào để nhận biết một phòng khám da liễu, hoa liễu uy tín và chất lượng? Bác sĩ có thể gợi ý một vài địa chỉ điều trị để bệnh nhân tham khảo?

- Tâm lý của người mắc phải loại bệnh này là e dè, ái ngại. Do đó, đầu tiên, phòng khám phải tạo được sự thoải mái, yên tâm từ cách tổ chức chuyên nghiệp trong khâu nhận bệnh, xét nghiệm, thăm khám và tư vấn. Các thiết bị y tế, vật tư, vệ sinh phải đạt chuẩn, sạch sẽ để tạo sự tin tưởng.

Bên cạnh đó, thông tin của khách hàng phải được bảo mật tuyệt đối. Các bác sĩ cần có lộ trình điều trị rõ ràng, theo dõi đồng hành cùng bệnh nhân trong quá trình điều trị.

Theo tôi, phòng khám Da liễu Sài Gòn là một trong những cơ sở điều trị có đầy đủ yếu tố trên và đã được nhiều khách hàng kiểm chứng.

Đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn cao tại đây luôn đồng cảm, chia sẻ, thăm khám, tư vấn nhiệt tình và đưa ra những liệu trình điều trị rõ ràng, đúng người, đúng bệnh để giảm thiểu chi phí nhưng vẫn mang lại kết quả khả quan. Đội ngũ chăm sóc khách hàng cũng giúp bệnh nhân bảo mật thông tin, và vui vẻ, ân cần trong suốt quá trình điều trị để bệnh nhân có tâm lý thoải mái.

Ngoài ra, phòng khám được trang bị máy móc hiện đại được chững nhận bởi FDA Hoa Kỳ với không gian sạch sẽ, luôn tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Vì vậy, khách hàng không phải lo lắng về việc nhiễm thêm các bệnh lây truyền khác.