Nguy cơ thất nghiệp khi trở thành 'NEET' ở tuổi vị thành niên

Trở thành NEET ở độ tuổi 16-18 có thể là yếu tố dự báo cho tình trạng thất nghiệp, thu nhập thấp, làm cha mẹ ở tuổi vị thành niên, trầm cảm và sức khỏe thể chất kém.

NEET /niːt/ (danh từ): Không đi học, không việc làm, không được đào tạo

Định nghĩa:

NEET là viết tắt của "not in education, employment or training", nghĩa là không đi học, không việc làm hoặc không được đào tạo. Khái niệm này được Chính phủ Anh sử dụng từ những năm 1990 để mô tả người ở độ tuổi 16-24 không còn đi học, không có việc làm hoặc không được đào tạo để làm việc.

Trong bối cảnh suy thoái kinh tế, Anh chứng kiến sự gia tăng mạnh về số lượng NEET, đặc biệt ở độ tuổi 16-18. Năm 2009, Bộ Trẻ em, Trường học và Gia đình (DCSF) thống kê số lượng NEET là khoảng 959.000, tương đương 1/6 số thanh, thiếu niên thời đó.

Theo DCSF, trở thành NEET ở độ tuổi 16-18 có thể là yếu tố dự báo cho tình trạng thất nghiệp, thu nhập thấp, làm cha mẹ ở tuổi vị thành niên, trầm cảm và sức khỏe thể chất kém.

Ứng dụng của NEET trong tiếng Anh:

- The government is devising new strategies to get NEETs into work or on training courses.

Dịch: Chính phủ đang nghĩ ra các chiến lược mới để đưa người không đi học, không việc làm, không được đào tạo vào làm việc hoặc tham gia các khóa đào tạo.

- A quarter of all those claiming unemployment benefit in Gloucestershire are now aged 18-24. Many of those are Neets - youngsters who are not in education, employment or training.

Dịch: 1/4 trong số những người yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ở Gloucestershire hiện ở độ tuổi 18-24. Nhiều người trong số đó là NEET - người không đi học, không việc làm, không được đào tạo.