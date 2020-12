Nguy cơ tai biến sau 50 tuổi vì mỡ máu tăng cao

Ở người ngoài 50 tuổi, chỉ số mỡ máu tăng cao nếu không được kiểm soát sẽ đẩy nhanh nguy cơ tai biến mạch máu não.

Vậy nhóm đối tượng này cần làm thế nào để chủ động phòng ngừa tai biến do mỡ máu?

Người mỡ máu cao có nguy cơ tai biến

Chế độ ăn uống không khoa học, ăn nhiều chất bột đường, thịt đỏ, hút thuốc lá, sử dụng rượu bia, chất kích thích, lười tập thể dục… sẽ làm chỉ số mỡ trong máu tăng. Khi chúng ta còn trẻ, cơ thể phần nào chịu đựng được những nguy cơ tích lũy mỡ trong máu. Nhưng khi già, đặc biệt sau 50 tuổi, khả năng xử lý của cơ thể giảm, cả hệ thống mạch máu dài 96.000 km (gấp 2 lần đường xích đạo) không được làm sạch sẽ gây nhiều biến chứng.

Khi bị nhiễm mỡ, máu sẽ chuyển từ dạng trong thành nhớt, nhờn, sệt sệt. Mỡ máu bám vào thành mạch máu sẽ hình thành mảng xơ vữa, khiến thành mạch máu hẹp lại và cản trở dòng chảy của máu. Khi đó, tim phải đập mạnh và nhanh hơn, gây tăng huyết áp. Lâu dài, hoạt động quá tải của tim phải sẽ gây các bệnh tim mạch như mạch vành, giãn cơ tim.

Khi các mảng xơ vữa rơi xuống dòng chảy của mạch máu sẽ hình thành nên các cục máu đông, theo dòng máu trôi khắp cơ thể. Cục máu đông này tắc ở não sẽ gây tai biến mạch máu não (đột quỵ não). Nếu cục máu đông tắc ở tim sẽ gây nhồi máu cơ tim.

Mỡ máu là nguyên nhân của nhiều biến chứng nguy hiểm.

Để phòng tránh mỡ máu cao và ngăn ngừa biến chứng tai biến mạch máu não, người ngoài 50 tuổi cần ý thức làm sạch mạch máu từ sớm; chủ động điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt. Ngoài ra, có thể tham khảo phương pháp hỗ trợ giảm nguy cơ hình thành cục máu đông từ Nhật Bản.

Ngoài ra, những người trên 50 tuổi, hút thuốc lá nhiều, mắc các bệnh cao huyết áp, tiểu đường, gan nhiễm mỡ và có tiền sử gia đình nên thực hiện tầm soát nên kiểm tra bệnh lý liên quan mạch máu theo định kỳ.

Cách hỗ trợ ngừa hình thành cục máu đông từ Nhật Bản

Nattokinase là một loại enzyme được chiết xuất từ natto - một món ăn truyền thống làm từ đậu tương lên men, có từ hơn 1.000 năm của Nhật Bản. Người Nhật ăn món ăn này hàng ngày để có hệ tim mạch khoẻ mạnh, trí não minh mẫn.

Năm 1980, TS Hiroyuki Sumi người Nhật đã phát hiện ra chất tơ dính màu trắng trong món natto có thể hỗ trợ làm tan cục máu đông. Ông đặt tên enzyme này là nattokinase. Sau đó, trải qua nhiều nghiên cứu khoa học, nattokinase được chứng minh có thể hỗ trợ làm sạch mỡ máu, ngăn ngừa hình thành cục máu đông trong thành mạch máu, giúp máu lưu thông dễ dàng khắp cơ thể.

Một thử nghiệm lâm sàng khác của Bệnh viện Cơ đốc Changhua (Đài Loan) trên 45 người khỏe mạnh lẫn mắc bệnh tim mạch cho thấy, sau 2 tháng dùng nattokinase hàng ngày, các yếu tố hình thành cục máu đông giảm 9-19% mà không gây tác dụng phụ.

Tuy nhiên, giống nhiều enzyme khác, nattokinase rất dễ bị phá hủy ở nhiệt độ cao và môi trường axit dạ dày. Do đó, các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã sáng chế ra công nghệ bao bọc, bảo vệ nattokinase trong các viên nang thế hệ mới hình cầu, 2 lớp màng bọc: Lớp màng ngoài chịu được axit dạ dày; lớp màng trong có chức năng siêu bảo vệ để giữ nguyên vẹn tinh chất nattokinase. Nhờ vậy, nattokinase có thể an toàn đi qua môi trường axit dạ dày, xuống thẳng ruột non - nơi enzym này ngấm trực tiếp vào máu để phát huy tác dụng.

Công nghệ giúp bảo vệ nguyên vẹn nattokinase đi vào cơ thể.

Từ đó, “Nattokinase viên nang thế hệ mới” là phát minh đột phá tiên tiến trên thế giới, là bước tiến nhảy vọt của ngành dược phẩm.

Nattokinase được chiết xuất 100% tự nhiên, từ đậu tương lên men, đã được sử dụng cả nghìn năm ở Nhật Bản, nên có độ an toàn cao, không hại gan thận và không bị tác dụng phụ khác. Sản phẩm được nhập khẩu nguyên hộp từ Nhật Bản, do công ty dược phẩm Morishita Jintan nổi tiếng, uy tín, lâu đời 127 năm tuổi sản xuất. Sản phẩm được nhập khẩu nguyên hộp từ Nhật Bản về Việt Nam.

Với liều dùng 2.000 FU/ ngày, người trên 50 tuổi có thể sử dụng nattokinase lâu dài để bảo vệ sức khỏe tim mạch.