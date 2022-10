Nguy cơ tắc ruột, thủng ruột khi làm theo trào lưu trên TikTok

Xu hướng này đã khiến đứa trẻ 11 tuổi phải phẫu thuật để loại bỏ một phần ruột của mình do nuốt phải nam châm.

Theo The Independent, một người phụ nữ tiết lộ cô ấy lo lắng nội tạng của con gái mình có thể bị "hư hại" sau khi vô tình nuốt phải nam châm khi học theo trào lưu trên TikTok.

“Xu hướng” cho thấy mọi người sử dụng nam châm hình tròn nhỏ, đặt hai nam châm vào lưỡi để bắt chước hình dạng của một chiếc khuyên lưỡi.

Kelly Sheldon, 33 tuổi, cho biết cô con gái Tia, 14 tuổi, quên lấy nam châm ra khỏi miệng trước khi uống một ngụm nước. Sau đó, Tia lỡ nuốt phải các viên nam châm này.

“Tôi không muốn bất kỳ đứa trẻ hay bà mẹ nào phải trải qua những gì tôi gặp phải trong tuần này”, Sheldon nói và giải thích rằng Tia đã được đưa đến bệnh viện sau khi cô bé nuốt phải những viên nam châm.

Kết quả chụp X-quang cho thấy các viên nam châm đã hợp nhất với nhau ở vùng dưới ngực của Tia, nhưng các bác sĩ hy vọng chúng sẽ không mắc lại trong cơ thể cô và thoát ra ngoài một cách tự nhiên.

Người mẹ Sheldon giải thích: "Nếu hai viên nam châm tách ra và một phần nam châm di chuyển trong cơ thể có thể kéo các cơ quan lại với nhau và bóp nghẹt chúng. Điều đó có thể dễ dàng đâm thủng ruột hoặc gây tắc nghẽn. Rất đáng sợ".

Sheldon đang kêu gọi cấm nam châm giống loại mà con gái cô sử dụng. “Tôi không nghĩ rằng mọi đứa trẻ được phép sử dụng nam châm nhỏ. Tôi không nghĩ ra lý do gì nhưng đó là ý tưởng tồi", cô giải thích.

Ngày 12/10, Tia tham gia vào trào lưu này khi cô ấy đang ở trường. Tia đặt một chiếc nam châm bạc trên đầu lưỡi và chiếc còn lại bên dưới lưỡi để chúng hút nhau trông giống như một chiếc khuyên. Sau đó, cô ấy không suy nghĩ gì mà uống một cốc nước, nó bị trôi đi theo đúng nghĩa đen.

“Khi trường học gọi điện cho tôi, tôi nghĩ rằng con bé đã nuốt một cục nam châm khi đang làm thực hành trong một môn học vào sáng hôm đó. Vì vậy, tôi đến trường ngay khi có thể. Khi đến đó, tôi đã được đưa cho những thứ còn sót lại của nam châm và cho biết những gì đã xảy ra", mẹ của Tia thuật lại câu chuyện.

Tia nuốt phải hai cục nam châm nhỏ. Ảnh: The Independent.

Xu hướng dùng nam châm làm khuyên lần đầu tiên lan truyền vào năm ngoái khiến NHS kêu gọi cấm các loại nam châm nhỏ. Vào thời điểm đó, dịch vụ y tế cho biết đã có sự gia tăng tỷ lệ nhập viện ở trẻ tham gia vào xu hướng này.

Một cậu bé 11 tuổi đã bị "biến chứng nghiêm trọng" sau khi nuốt một vài viên nam châm khiến cậu bé phải phẫu thuật kéo dài 6 giờ để loại bỏ một phần ruột của mình.

Khi The Independent tìm kiếm cụm từ "xỏ lưỡi từ tính" trên TikTok, một cảnh báo đã xuất hiện lưu ý rằng xu hướng này có thể nguy hiểm.

Người phát ngôn của TikTok nói với The Independent: "Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi nêu rõ chúng tôi không dung thứ cho nội dung cổ vũ các hành vi nguy hiểm có thể dẫn đến tổn hại. Chúng tôi đã chặn các tìm kiếm liên quan đến các cụm từ này. Điều này có nghĩa là nếu ai đó cố gắng tìm kiếm nội dung này trên nền tảng, thay vì video, họ sẽ thấy lời nhắc truy cập trung tâm an toàn của chúng tôi, nơi có các lời khuyên và hỗ trợ mà chúng tôi đã phát triển với các chuyên gia hàng đầu về an toàn cho thanh thiếu niên".