Nguy cơ mất sự nghiệp của Yoo Ah In vì chất cấm

Ảnh đế Yoo Ah In bị tình nghi sử dụng propofol trái phép. Cảnh sát Hàn Quốc đang điều tra, chưa đưa ra kết luận.

Nam diễn viên Yoo Ah In. Ảnh: My Daily.

Ngày 9/2, Dong-A Ilbo đưa tin Yoo Ah In khai nhận sử dụng propofol - thuốc gây mê, được xếp vào nhóm ma túy dạng nhẹ ở Hàn Quốc - từ năm 2021.

Nam diễn viên bị nghi ngờ lạm dụng chất cấm này khi Cục An toàn Thực phẩm và Dược phẩm phân tích hệ thống mua sắm vật tư y tế của các bệnh viện, trong đó hạng mục thuốc kê đơn liên quan đến chất hướng thần được đặc biệt chú ý. Dữ liệu bất thường trong kết quả khám chữa bệnh khiến Yoo Ah In bị điều tra.

Ngay sau khi Yoo Ah In bị cáo buộc dùng chất cấm, một thương hiệu thời trang ở Trung Quốc đã loại anh khỏi vai trò người mẫu quảng cáo.

Trong thông báo, nhãn hàng tuyên bố "không khoan nhượng" đối với nghệ sĩ dính dáng đến ma túy. Thương hiệu cho biết sẽ tạm thời gỡ bỏ áp phích ở nơi công cộng, nội dung quảng cáo trực tuyến của Yoo Ah In ở Trung Quốc cho đến khi cảnh sát Hàn Quốc công bố kết quả điều tra.

Sự nghiệp của Yoo Ah In trên bờ vực sụp đổ vì bê bối. Ảnh: Nate.

Tin xấu về đời tư của Yoo Ah In cũng mang đến cú sốc cho giới phim ảnh. Theo thống kê từ Nate, 4 bộ phim bị ảnh hưởng, đứng trước nguy cơ không thể phát hành hoặc phải tìm kiếm diễn viên thay thế.

Đầu tiên là tác phẩm The Match, Yoo Ah In hợp tác với Lee Byung Hun, dự kiến ra mắt vào tháng 4. Các nguồn tin cho biết nhà sản xuất đã tổ chức họp khẩn để thảo luận về việc dời lịch phát sóng tác phẩm vì bê bối của nam chính. Quyết định tạm thời chưa được đưa ra để chờ báo cáo điều tra từ cảnh sát.

Dự án thứ 2 có thể chịu lỗ nghiêm trọng là Hi.5. Phim dự kiến ra rạp vào tháng 6. Ngoài ra, bộ phim khác là Goodbye Earth và Hellbound có sự tham gia diễn xuất của nam diễn viên cũng chịu tác động tiêu cực.

Goodbye Earth đã hoàn thành, dự kiến lên sóng vào quý 4 năm nay. Theo Chosun Ilbo, nhà sản xuất Hellbound hiện theo dõi chặt chẽ bê bối của Yoo Ah In để có phương án xử lý khủng hoảng. Anh là nam chính của dự án được lên lịch khởi quay vào tháng 6.

Theo Nate, kết quả điều tra từ cơ quan chức năng sẽ quyết định tương lai của Yoo Ah In trong ngành giải trí Hàn Quốc. Nếu bị kết tội sử dụng chất cấm, sự nghiệp của anh nhiều khả năng tiêu tan.

Trước đó, cảnh sát thủ đô Seoul thông báo triệu tập và điều tra tài tử Yoo Ah In vào ngày 6/2 vì vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy. Cơ quan chức năng cũng ra lệnh cấm xuất cảnh với nam diễn viên. Họ đã yêu cầu Viện Điều tra Khoa học Quốc gia kiểm tra để xác định Yoo Ah In có thường xuyên sử dụng propofol hay không.

Propofol là chất làm chậm hoạt động của hệ thần kinh, thường sử dụng trong gây mê phẫu thuật. Ở Hàn Quốc, propofol được xem là chất cấm. Nếu cần sử dụng, bệnh nhân phải được kê đơn từ bệnh viện, bác sĩ uy tín nhưng trong liều lượng nhất định.

Luật Hàn Quốc quy định hành vi sử dụng trái phép chất gây nghiện như propofol sẽ đối mặt với án tù có thời hạn dưới 10 năm hoặc phạt tiền dưới 100 triệu won. Trước đây, các ngôi sao như Gain, Ha Jung Woo, Wheesung, Park Si Yeon... từng nhận án phạt tiền và tù treo vì lạm dụng propofol.

Yoo Ah In sinh năm 1986, là diễn viên hàng đầu tại Hàn Quốc. Anh nhận nhiều giải thưởng danh giá như Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh và hai Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang. Anh được biết đến với các vai chính trong bộ phim Punch, Secret Affair, Veteran, Six Flying Dragons, #Alive, Voice of Silence, Hellbound, Burning... Anh từng là đại diện châu Á duy nhất xuất hiện trong danh sách Các diễn viên xuất sắc năm 2018 của The New York Times.