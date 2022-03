Nguy cơ 'mang bom về nhà' khi mua xăng tích trữ

Cảnh sát PCCC&CNCH khuyến cáo việc tiết kiệm vài chục nghìn để mua một can xăng tích trữ trong nhà không bù lại với nguy cơ cháy nổ mà nó có thể gây ra.

“Nếu như trước đổ đầy can này chỉ khoảng 550.000 đồng thì nay tôi phải trả hơn 660.000 đồng”, một shipper vừa chỉ vào chiếc can nhựa dung tích 25 lít mới được đổ đầy xăng và nói.

Trước thông tin giá xăng có thể tăng mạnh vào chiều 11/3, hàng dài tài xế xếp hàng trước các cây xăng ở Hà Nội yêu cầu nhân viên "đổ đầy bình" cho phương tiện của mình. Chưa đủ, một số người còn yêu cầu người bán hàng đổ thêm vào những chiếc can, chai nhựa đủ loại kích thước.

Tài xế đổ đầy can xăng vào sáng 11/3. Ảnh: Hồng Quang.

Tranh thủ

Sáng 11/3, cây xăng Nam Đồng (Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội) có hàng trăm người xếp hàng dài chờ đến lượt mua xăng.

Một nhân viên cho biết kể từ khi bắt đầu ca làm việc tới lúc này đã gần 3 giờ, chị chưa được ngơi tay do lượng người đến mua tăng vọt. "Tình trạng này bắt đầu từ sáng 10/3", chưa dứt câu, người này đã lập tức di chuyển qua phía bên kia của cột bơm để phục vụ cho hàng dài người đang chờ đợi.

Hàng trăm người xếp hàng ở cây xăng Nam Đồng (quận Đống Đa, Hà Nội) để mua xăng trong buổi sáng 11/3. Ảnh: Hồng Quang.

Hoàng Phương Đông (21 tuổi, quê Thái Nguyên) xuống Hà Nội học đại học, cậu tranh thủ đi làm xe ôm công nghệ để trang trải cuộc sống. Đông cho hay giá xăng tăng tác động đáng kể đến thu nhập của cậu. Nhưng điều mà chàng sinh viên này lo lắng hơn là xăng tăng giá kéo theo giá của nhiều mặt hàng khác leo thang.

"Hôm qua em nghe nói giá xăng có thể tăng đến 30.000 đồng/lít nên sáng nay tranh thủ đi bơm đầy bình. Tiết kiệm được chút nào hay chút đó", Đông nói.

Trong khi đó, tại xây xăng Hàng Bún (quận Ba Đình, Hà Nội), chỉ trong chưa đầy 1 giờ, Zing ghi nhận hàng chục người mang các dụng cụ như chai, can nhựa đủ loại dung tích đến để mua xăng. Sau khi nhân viên bán hàng bơm đầy cho phương tiện, họ yêu cầu đổ thêm vào các dụng cụ này với lý do là sử dụng cho các xe còn lại ở nhà.

Nhiều người mang can, chai nhựa đi mua xăng trước giờ tăng giá. Ảnh: Hồng Quang.

Rút ra 660.000 để chi trả cho chiếc can 25 lít đựng đầy xăng, một tài xế cho hay trước đây anh chỉ phải trả khoảng 550.000 đồng. Trong trường hợp giá xăng chạm mốc 30.000 đồng trong chiều nay, người này cho biết sẽ tiết kiệm được 90.000 đồng cho một can xăng 25 lít.

"Tôi mua để sử dụng cho xe ở nhà thôi", anh này phân trần và không đưa ra được câu trả lời khi được hỏi vì sao không mang chiếc xe đó đến cửa hàng đổ xăng.

Nguy cơ cháy nổ

Trước thông tin giá xăng sẽ tăng, từ vài ngày trước, thạc sĩ Mai Danh Giang (giảng viên Đại học Phòng cháy chữa cháy) cho hay ông đã dự đoán trước được tình huống người dân sẽ đi mua xăng để tích trữ.

Theo ông Giang, xăng, dầu là loại chất nguy hiểm gây cháy, nổ cao. Nếu được tích trữ trong các can nhựa hoặc thiết bị chứa không phù hợp sẽ dễ dẫn đến hiện tượng bị hư hỏng hoặc vỡ; từ đó gây nên rò rỉ xăng dầu ra ngoài tạo thành môi trường nguy hiểm gây cháy, nổ, đặc biệt là trong không gian kín, hẹp.

Ngoài ra, vị này cũng cho biết xăng dầu là chất lỏng rất dễ bay hơi, đặc biệt là các loại xăng dùng làm nhiên liệu cho ôtô, xe máy. "Hơi xăng, dầu nặng hơn không khí 2-5 lần, khi thoát ra môi trường sẽ bay sát mặt đất, tập trung những chỗ trũng. Nó sẽ nhanh chóng kết hợp với oxy trong không khí hình thành hỗn hợp gây nguy cơ cháy, nổ khi có nguồn nhiệt hoặc lửa", thạc sĩ Giang nói.

Còn theo thượng tá Đỗ Anh Quyến, Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, trong điều kiện các gia đình ở các thành phố lớn đa phần sống trong các nhà ống, nhỏ hẹp, việc bảo quản xăng dầu thường đặt chung với không gian sinh sống và không đảm bảo an toàn.

Từ thực tế tham gia nhiều vụ chữa cháy và cứu nạn, thượng tá Quyến cho hay khi xảy ra cháy do xăng, dầu thì nguồn lửa bùng lên rất nhanh, vận tốc cháy lan theo bề mặt có thể đạt đến trên 40 m/phút, khiến người trong nhà gần như không còn đường thoát nạn. Đồng thời, cháy do xăng dầu cũng tỏa ra nhiều khói, chất độc gây nguy cơ ngạt và tử vong cho người mắc kẹt.

"Rõ ràng việc tiết kiệm vài chục nghìn để mua một can xăng hàng chục lít đựng trong nhà không xứng đáng với nguy cơ cháy nổ mà nó có thể gây ra. Người dân không nên mang một 'quả bom' về nhà", vị này nói.

Cảnh sát phải dùng cát để dập lửa tại một vụ hỏa hoạn do xăng dầu. Ảnh: An Bình.

Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cũng khuyến cáo người dân chỉ mua xăng, dầu vừa đủ với nhu cầu sử dụng, không tích trữ tại nhà để bảo đảm an toàn tính mạng. Theo quy định, các cửa hàng bán xăng dầu sẽ hoạt động thường xuyên để phục vụ nhu cầu của người dân.

"Cùng với những thiệt hại do cháy, nổ thì người tích trữ xăng, dầu để xảy ra cháy nổ có thể phải chịu trách nhiệm hình sự với những hậu quả do hành vi không đảm bảo an toàn gây ra", cơ quan này khuyến cáo.

Đối với các hộ gia đình đã tích trữ xăng, dầu hoặc phải lưu trữ để sử dụng trong trường hợp bất khả kháng, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ yêu cầu người dân phải bảo quản trong khu vực độc lập (kho riêng), tuyệt đối không chứa xăng dầu trong khu vực có người ở; tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ cao và đảm bảo thông thoáng để giảm sự bốc hơi, tích tụ của hơi xăng dầu.

Xăng dầu tích trữ cũng được khuyến cáo phải cách xa nguồn sinh lửa, nhiệt và các thiết bị điện. Trẻ em tuyệt đối không được lại gần khu vực có chứa xăng, dầu.