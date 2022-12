Nguy cơ chấm dứt sự nghiệp ở tuổi 22 của Kim Sae Ron

Kim Sae Ron không thể gia hạn hợp đồng với công ty quản lý. Việc đó khiến cơ hội trở lại ngành giải trí của cô càng trở nên mong manh.

Ngày 1/12, tờ Wikitree đưa tin công ty quản lý quyết định không gia hạn hợp đồng với Kim Sae Ron sau khi hai bên kết thúc thời gian ký kết độc quyền. Tin tức được được đưa ra giữa thời điểm Kim Sae Ron đang tạm dừng hoạt động vì tranh cãi lái xe trong tình trạng say rượu và gây tai nạn từ tháng 5.

Sau việc chấm dứt hợp đồng với Gold Medalist, tương lai của Kim Sae Ron đang trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Lúc này, trước sự tẩy chay của công chúng, Kim Sae Ron khó có thể ký hợp đồng với công ty khác và nhận những dự án mới. Đồng nghĩa, ngôi sao trẻ đang đối mặt với nguy cơ chấm dứt sự nghiệp ở tuổi 22.

Dấu chấm hết cho sự nghiệp đang rực rỡ

Đáng tiếc cho Kim Sae Ron khi cô tự tay hủy hoại sự nghiệp vốn đang rất thành công và hứa hẹn. Khởi điểm là diễn viên nhí, Kim Sae Ron đóng phim từ nhỏ. Cô thậm chí thắng giải Rồng xanh cho hạng mục Diễn viên mới xuất sắc. Tuy nhiên, hào quang đã dập tắt khi Kim Sae Ron lái xe trong tình trạng say rượu, đâm vào cột điện và có hành vi bỏ trốn khi cảnh sát yêu cầu xuống xe vào tháng 5.

Sau khi tranh cãi nổ ra, Kim Sae Ron dừng hoạt động. Nữ ca sĩ phải rút khỏi dự án phim mới của đài SBS trước sức ép quá lớn từ dư luận.

Tháng 11, News1 đưa tin nữ diễn viên đang làm việc tại một quán cà phê để trang trải cuộc sống và công ty xác nhận thông tin trên. Công ty cho biết: "Kim Sae Ron đang làm thêm vì cuộc sống khó khăn".

Khi công chúng băn khoăn về độ xác thực của thông tin trên bởi Kim Sae Ron là diễn viên nổi tiếng, tờ Sports Khan giải thích ngôi sao sinh năm 2000 đóng phim từ nhỏ nên tích lũy được khối tài sản lớn. Tuy nhiên, sau khi bê bối xảy ra, cô lao đao vì phải đền bù hợp đồng quảng cáo, quay phim cũng như bù đắp thiệt hại cho những người bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn. Nữ diễn viên phải trả toàn bộ chi phí thay thế hộp biến áp cô tông phải trong vụ tai nạn.

Kim Sae Ron liên tục vướng tranh cãi.

Những tưởng cuộc sống khó khăn khiến Kim Sae Ron thay đổi. Nhưng ngay sau đó, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Kim Sae Ron tiệc tùng. Cựu phóng viên giải trí Lee Jin Ho thậm chí cho biết Kim Sae Ron mừng sinh nhật bằng tiệc rượu và yêu cầu khách mời khi đến phải mang theo đồ uống có cồn.

Việc Kim Sae Ron uống rượu trong thời gian dừng hoạt động để xem xét lỗi lầm của bản thân khiến khán giả mất lòng tin. Họ cho rằng nữ diễn viên thiếu chân thành và không còn chút tin tưởng nào ở cô. Vụ việc khiến làn sóng tẩy chay của công chúng với Kim Sae Ron càng nghiêm trọng.

Theo Korea JoongAng Daily, ở Hàn Quốc, ngoài tội phạm bạo lực, lái xe trong tình trạng say rượu (DUI) thường được coi là một trong những tội nặng nhất mà một ngôi sao có thể phạm phải. Khi dân chúng Hàn Quốc nêu cao khẩu hiệu “say rượu lái xe là giết người”, việc người nổi tiếng lái xe khi say rượu thường bị chỉ trích như “những kẻ giết người tiềm tàng”.

Vụ việc của Kim Sae Ron khá nghiêm trọng vì tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng ở khu vực có mật độ giao thông cao của Seoul. May mắn, không ai bị thương nhưng việc làm hỏng hộp biến áp điện có thể dẫn đến hỏa hoạn và thậm chí cháy nổ. Đó là lý do trường hợp của nữ diễn viên gây phản ứng mạnh.

Lái xe khi say rượu "giết chết" sự nghiệp của nghệ sĩ

Việc lái xe khi say rượu là điều cấm kỵ với nghệ sĩ Hàn Quốc. Trước Kim Sae Ron, rất nhiều nghệ sĩ phải trả giá đắt và bị cấm trở lại ngành giải trí.

Trong bài viết đăng ngày 5/11, tờ My Daily nhận xét MC Ding Dong, Lizzy và Yoon Je Moon vô liêm sỉ khi họ trở lại ngành giải trí sau thời gian dừng hoạt động vì vướng tranh cãi lái xe trong tình trạng say rượu. Theo My Daily, vừa qua, MC Ding Dong và Lizzy ký hợp đồng độc quyền với công ty quản lý mới.

“Lái xe trong tình trạng say xỉn là một tội ác khủng khiếp. Nếu bạn uống rượu và lái xe, chiếc xe trở thành vũ khí trên đường. Có rất nhiều người dân vô tội phải chịu thiệt hại khủng khiếp do người say rượu lái xe. Làm thế nào họ có thể trở lại ngành giải trí và đứng trước ống kính. Họ có biết đó là một tội ác kinh hoàng không? Hay vì họ không biết đó là một tội ác khủng khiếp nên mới lái xe gây ảnh hưởng?”, tờ My Daily viết.

Lizzy bật khóc khi nói về scandal.

Trước đó, Lizzy cho biết cuộc sống của cô kết thúc kể từ khi scandal nổ ra. Nữ ca sĩ kiêm diễn viên chia sẻ: "Tôi xin lỗi vì những lỗi lầm tôi gây ra. Tôi muốn viết lời xin lỗi nhưng tôi nghĩ như thế là không đủ. Lúc này, cuộc sống của tôi đã chấm hết”.

Lizzy gây tai nạn vào tối 18/5/2021 khi lái xe ở khu phố Cheongdam, quận Gangnam, Seoul. Cô tông vào chiếc taxi phía trước. Nồng độ cồn trong máu của Lizzy khi đó ở mức bị thu hồi bằng lái xe. Nữ ca sĩ sau đó bị phạt 15 triệu won.

Tờ Korea Joongang Daily nhận định việc lái xe khi say rượu có thể giết chết sự nghiệp của một nghệ sĩ Hàn Quốc.

Nhà phê bình văn hóa đại chúng Kim Heon-sik cho biết bước ngoặt làm thay đổi đáng kể trong nhận thức của công chúng Hàn Quốc về việc lái xe khi say rượu là vụ tai nạn khiến một thanh niên tên Yoon Chang Ho thiệt mạng vào tháng 9/2018. Yoon, khi đó đang thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc, đã qua đời sau khi bị một tài xế say rượu đâm phải ở Busan. Để tưởng nhớ anh, bạn bè và gia đình của Yoon phát động chiến dịch tăng cường hình phạt với những người lái xe khi say rượu. Quốc hội thông qua Đạo luật Yoon Chang-ho vào cuối năm 2018.

Kim Heon-sik nói thêm: “Trong những năm gần đây, câu chuyện của nạn nhân và thực trạng các vụ tai nạn lái xe khi say rượu được chia sẻ sôi nổi trên mạng xã hội. Công chúng thậm chí gửi bảng kiến ​​nghị tới Nhà Xanh. Điều đó giúp mọi người đồng cảm với nạn nhân và nhận ra bất cứ ai cũng có thể bị tai nạn bởi những người lái xe khi say rượu. Do đó, người dân Hàn Quốc giờ đây mặc định lái xe khi say rượu không phải sai lầm nhỏ của cá nhân, mà là tội ác có thể hủy hoại cuộc sống của người khác”.