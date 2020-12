Tây An là thành phố lớn đạt tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất Trung Quốc. Nhưng thành phố cũng đối mặt nhiều rủi ro, bao gồm nguy cơ bong bóng bất động sản.

Theo CNBC, thành phố Tây An (tỉnh Thiểm Tây) là điểm sáng tăng trưởng của Trung Quốc. Trong ba quý đầu năm 2020, GDP thành phố tăng 4,5%, nhanh nhất trong số các thành phố lớn của Trung Quốc.

Trong khi đó, dữ liệu của Wind Information chỉ ra Bắc Kinh và Thượng Hải tăng lần lượt 0,1% và 0,3% trong 9 tháng đầu năm. Tốc độ tăng trưởng của cả nước Trung Quốc dự kiến đạt 2% năm nay.

Đà tăng của Tây An cho thấy nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng của các chính quyền địa phương ở Trung Quốc. Tuy nhiên, điều đó cũng đặt ra lo ngại về tính bền vững.

GDP của thành phố Tây An đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong số các thành phố lớn của Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Tăng trưởng nóng

Theo ông Perry Wong, Giám đốc điều hành tại Viện Milken, các ngành công nghiệp sản xuất giá trị gia tăng cao như hàng không và dược phẩm, cũng như sự phát triển của cơ sở hạ tầng giao thông, đã đóng góp đáng kể cho đà tăng của Tây An.

Trong bảng xếp hạng thành phố hoạt động tốt nhất của Trung Quốc được công bố hôm 17/12, Tây An leo từ vị trí thứ 9 (năm 2018) và thứ 6 (năm 2019) lên thứ 4. "Đầu tư trực tiếp nước ngoài là một động lực khác đứng sau đà tăng của Tây An", ông Wong nói thêm.

Trong ba quý đầu năm, Tây An đã sử dụng 6,58 tỷ USD vốn nước ngoài, tăng 7,2% so với năm trước. Để so sánh, mức tăng toàn quốc là 2,5%.

Tập đoàn Samsung của Hàn Quốc đã đầu tư hơn 10 tỷ USD vào Tây An. Thành phố là nơi đơn vị bán dẫn của công ty đặt cơ sở nghiên cứu và sản xuất. Theo Korea Herald, công ty đang đẩy mạnh đầu tư và cử thêm hàng trăm kỹ sư đến thành phố vào đầu năm nay.

Các công ty công nghệ cao Trung Quốc đặt trụ sở tại Tây An bao gồm nhà sản xuất phụ tùng máy bay Chenxi Aviation, nhà sản xuất máy bay thương mại AVIC XAC và công ty sản xuất Western Superconductor.

Các ngành công nghiệp sản xuất giá trị gia tăng cao là động lực tăng trưởng lớn của Tây An. Ảnh: Getty Images.

Chính quyền thành phố cũng đưa ra các chính sách giúp sinh viên tốt nghiệp đại học dễ dàng định cư và mua nhà ở Tây An, nhằm giúp công ty công nghệ thu hút nhân tài.

"Các khu vực đô thị mới của Trung Quốc đang cạnh tranh không chỉ để thu hút vốn và công nghệ cao mà còn tài năng", ông Yimin Zhao, trợ lý giáo sư tại khoa quản lý và quy hoạch đô thị tại Đại học Renmin, bình luận.

Nhu cầu cao cùng với yếu tố đầu cơ bất động sản đã khiến giá nhà của Tây An tăng vọt 46% trong vòng ba năm (tính đến năm 2019), theo Chỉ số Giá nhà Toàn cầu Sweetome Hurun.

Tốc độ tăng chóng mặt

Báo cáo hàng năm của công ty điều hành nhà cho thuê Sweetome và hãng Hurun Report chỉ ra Tây An đứng vị trí thứ ba toàn cầu hồi năm ngoái về mức tăng giá nhà với tốc độ 19,7%.

Đà tăng vẫn tiếp diễn trong năm nay dù với tốc độ chậm hơn. Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, giá nhà ở thương mại mới xây tại Tây An vọt lên 7,1% trong tháng 11 so với một năm trước. Tốc độ này là một trong 10 tốc độ nhanh nhất của 70 thành phố lớn và vừa.

Theo ông Yuan Guoqian, chủ tịch Xi’an Xiaoyuan Technology, dòng người mua và các tòa nhà cao tầng của thành phố đã thu hút quá nhiều nhà đầu cơ. Điều này gây ra rủi ro bong bóng giá. Cùng với đó là những vấn đề về giao thông và an toàn khi một thành phố trở nên quá đông đúc.

Nghiên cứu của công ty kêu gọi các thành phố nên theo đuổi kế hoạch mở rộng bền vững hơn thông qua những nhà phố hai hoặc ba tầng.

Sự nổi tiếng của Tây An đối với khách du lịch là thứ mà các nhà phát triển bất động sản thường rao bán. Tuy nhiên, đó cũng là mặt trái sau dịch Covid-19.

Nhu cầu cao cùng với yếu tố đầu cơ bất động sản làm dấy lên lo ngại về bong bóng bất động sản tại thành phố. Ảnh: Reuters.

Thành phố vẫn là một trong 10 điểm đến du lịch nổi tiếng nhất ở Trung Quốc trong năm nay, theo trang web đặt phòng Trip.com. Tuy nhiên, kể từ hồi tháng 6, số đăng ký kinh doanh mới tại Tây An vẫn giảm khoảng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, những thành phố lớn khác như Thành Đô và Trùng Khánh tăng lần lượt 15% và 7%, theo dữ liệu của Qichacha.

"Nền kinh tế năm nay không tốt như những năm trước đó. Điều này đặt ra giới hạn tiêu dùng", ông Mao Wei, Tổng giám đốc Khu du lịch Zhonghua County, bình luận. Ông cho biết lượng khách đã bắt đầu tăng từ tháng 4.

Tuy nhiên, ông Wei không kỳ vọng quá nhiều vào lợi nhuận cho tới khi du khách bắt đầu đặt phòng tại các khách sạn của khu du lịch, cũng như những khu dân cư và thương mại được hoàn thành. "Nhìn chung, năm 2020 không tốt bằng năm 2019 vì mọi người đều mất tiền trong quý đầu tiên", ông nói thêm.