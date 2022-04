Nguồn thu của Brooklyn Beckham

Brooklyn Beckham là người con nhảy việc nhiều nhất trong gia đình. Đầu bếp 23 tuổi có khối tài sản đến 10 triệu USD nhờ đầu tư, làm người mẫu, đại sứ thương hiệu.

Sau tiệc cưới đắt đỏ diễn ra tại Florida, Mỹ, truyền thông liên tục quan tâm về cuộc sống của Brooklyn Beckham và nữ diễn viên Nicola Peltz. Nhiều người đặt câu hỏi con trai cả nhà Beckham kiếm tiền từ đâu và sẽ làm gì để chuẩn bị cho hôn nhân.

Hôn lễ của Brooklyn Beckham và Nicola Peltz thu hút truyền thông quốc tế. Ảnh: Vogue.

Theo Mirror, tuy thường xuyên bị người hâm mộ đánh giá là người con kém tài nhất của nhà Beck, thực tế Brooklyn sở hữu khối tài sản đến 7,6 triệu bảng Anh (khoảng 10 triệu USD ). Số tiền trên phần lớn đến từ việc mua cổ phần của công ty máy bán hàng tự động Triangle Industries Inc. - công ty hiện nằm trong danh sách Fortune 100.

Gần đây, Brooklyn Beckham thử sức trong vai trò đầu bếp. Nguồn tin từ The Sun cho biết Brooklyn đầu tư mạnh cho công việc mới, khi tập phát sóng đầu tiên làm hamburger tốn gần 100.000 USD . Tuy nhiên, con trai của siêu sao bóng đá nhận chỉ trích vì lên sóng truyền hình hướng dẫn nấu ăn dù chưa thành thạo.

Ngoài ra, với danh tiếng của cha mẹ, Brooklyn sớm nổi tiếng và đắt show quảng cáo. Theo ước tính của Mirror, đầu bếp 23 tuổi được trả hơn 130.000 USD với mỗi bài đăng trên trang cá nhân.

Brooklyn còn được nhiều nhãn hàng, thương hiệu thời trang mời hợp tác, trong đó có BMW, Huawei... Năm 2021, nam người mẫu ký hợp đồng làm mẫu cho Superdry trị giá 1,3 triệu USD .

Brooklyn là người con "nhảy việc" nhiều nhất trong nhà Beck. Năm 15 tuổi, Brooklyn được ba đội bóng hàng đầu nước Anh là Arsenal, Chelsea và MU chào đón, cuối cùng cậu chọn về Arsenal và được đào tạo ở vị trí hậu vệ.

Tuy được hậu thuẫn vì là con trai của Beckham, Brooklyn bị trả về nhà vì "không có năng khiếu", theo The Sun.

Brooklyn Beckham thử sức ở nhiều lĩnh vực nhưng không tạo được dấu ấn. Ảnh: Vogue, Wonderland.

Một thời gian sau, Brooklyn Beckham bắt đầu hoạt động nghệ thuật thông qua nghề người mẫu. Dưới sự giới thiệu của bà mẹ nổi tiếng, Brooklyn được mời xuất hiện trên nhiều trang bìa như Style, Reserved, Vogue… Con trai cả của Beckham còn từng phụ trách mảng hình ảnh cho chiến dịch thời trang của Burberry.

Song, sự nghiệp người mẫu của Brooklyn cũng kéo dài không lâu. Brooklyn sau đó nhảy việc sang nhiếp ảnh gia. Anh được cha mẹ đầu tư cho học ngôi trường danh tiếng Parsons ở New York, Mỹ.

Chàng trai trẻ tiếp tục vấp ngã trong vai trò mới, đỉnh điểm là quyển sách ảnh What I See bị chê thảm họa. The Guardian gọi đây là “sản phẩm được tạo bởi kẻ vô dụng, thiếu đầu tư từ mặt hình ảnh đến nội dung”.