Nguồn gốc tên gọi 'Tam sư' của đội tuyển Anh

Huy hiệu là biểu tượng chính thức của Liên đoàn bóng đá Anh (FA), được thành lập vào năm 1863. Kể từ đó, biệt danh "Tam sư" ra đời, theo The Guardian.

Huy hiệu có hình ba con sư tử chồng lên nhau theo chiều dọc, với những bông hồng rải rác giữa các khoảng trống. Hình ảnh này lần đầu tiên xuất hiện trên áo đấu của đội tuyển Anh vào năm 1872, trong trận gặp tuyển Scotland.

Biểu tượng sư tử có lịch sử lâu đời và nhiều ý nghĩa với nước Anh. Trên chiến trường vào thế kỷ 12, những người lính Anh thường mang theo những lá cờ có ba con sư tử màu vàng trên nền đỏ, để truyền động lực, sức mạnh chiến đấu.

Ba con sư tử trên huy hiệu Liên đoàn bóng đá Anh còn bắt nguồn từ những biểu tượng của hoàng gia.

Vua Henry I, người được mệnh danh là sư tử của nước Anh, là vị vua đầu tiên in hình sư tử lên huy hiệu của mình khi lên nắm quyền vào năm 1100.

Không lâu sau, ông kết hôn với Adeliza, người cũng xuất thân trong gia đình dùng hình sư tử làm biểu tượng. Để kỷ niệm sự kiện này, nhà vua đã thêm con sư tử thứ hai vào huy hiệu của mình.

Vào năm 1154, huy hiệu có con sư tử thứ 3 khi Vua Henry II kết hôn với Eleanor xứ Aquitaine, người cũng xuất thân trong gia đình có hình ảnh sư tử trên gia huy.

Cuối thế kỷ 12, Vua Richard I (1189-1199) đã cho khắc hình ba con sư tử vàng trên nền đỏ để làm biểu tượng cho ngai vàng. Hình ảnh này tiếp tục xuất hiện trên huy hiệu hoàng gia của mọi vị vua kế vị.

FA ra đời và muốn phản ánh di sản của nước Anh trong huy hiệu. Cùng với những con sư tử nổi tiếng, liên đoàn đã chọn mười bông hồng đỏ, được cho là biểu tượng của cuộc chiến hoa hồng giữa Yorkshire và Lancashire.

Ngoài ra, biểu tượng của đội tuyển Anh còn có một ngôi sao vàng, làm nổi bật chiến thắng tại World Cup 1966 của đội bóng.

