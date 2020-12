Nguồn gốc của Tết Dương lịch

2. Quốc gia nào ăn đậu mắt đen (black-eyed peas) vào năm mới để lấy may? Anh

Mỹ

Pháp

Đức Người Mỹ (đặc biệt là ở miền Nam) có truyền thống ăn 365 hạt đậu mắt đen vào đầu năm để cầu may mắn. Mỗi hạt đậu tượng trưng cho một ngày trong năm, người ăn đủ 365 hạt đậu sẽ có nhiều may mắn và hạnh phúc. Để có năm sung túc, ấm no, người miền Nam nước Mỹ thường ăn Hoppin 'John, món bao gồm cơm, thịt lợn, đậu mắt đen (tượng trưng cho đồng tiền), rau xanh (tượng trưng cho màu tiền). Bánh mì ngô (tượng trưng cho màu tiền vàng) cũng xuất hiện trong bàn tiệc năm mới của người Mỹ. Ảnh: Healthline.