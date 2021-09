Nguồn gốc của chợ nổi Năm Căn

7. Diễn viên nào đóng vai An trong phim “Đất phương Nam”? Jun Phạm

Ngô Kiến Huy

Phùng Ngọc

Hùng Thuận Đất phương Nam là bộ phim truyền hình chuyển thể từ tác phẩm Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi, phát sóng năm 1997. Bộ phim là câu chuyện về cuộc sống của những con người dân quê bình dị trong thời cuộc loạn lạc thực dân Pháp quay trở lại xâm chiếm Nam Bộ. Nhân vật chính là cậu bé 12 tuổi An, do Hùng Thuận đảm nhận. Với gương mặt ngây thơ, trong sáng, đôi mắt biết nói và lối diễn xuất tự nhiên, Hùng Thuận đã chinh phục được khán giả cả nước. Ảnh: Phim Đất rừng phương Nam.