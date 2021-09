Nguồn dinh dưỡng lành mạnh từ đậu nành

Đậu nành mang đến nguồn dinh dưỡng lành mạnh, hỗ trợ xương chắc khỏe, có lợi cho tim mạch, làm đẹp sắc vóc và tốt cho hệ tuần hoàn.

Hạt chia, hạt hạnh nhân, hạt óc chó... ngày càng được ưa chuộng. Theo xu hướng đó, nhiều người dần bỏ quên các loại hạt ngũ cốc truyền thống như đậu nành (hay còn gọi là đỗ tương, đậu tương). Đây là loại hạt chứa nhiều dưỡng chất, có nhiều công dụng hỗ trợ sức khỏe.

Đậu nành - loại hạt giàu dinh dưỡng

Theo bảng thành phần thực phẩm Việt Nam do Viện Dinh dưỡng Quốc gia xuất bản, trong 100 gram đậu nành chứa đến 34 gram protein, với các loại amino acid cần thiết mà cơ thể không tạo ra được.

Ngoài ra, 100 gram đậu nành chứa 165 mg canxi và giàu chất béo không no (4,4 gram axit béo không no một nối đôi và 11,2 gram axit béo không no nhiều nối đôi), rất ít axit béo no (khoảng 2,8 gram). Nhờ đó, sữa đậu nành có lợi cho tim mạch, chống béo phì, ngăn ngừa mỡ trong máu và tốt cho hệ tuần hoàn.

Theo PGS.TS Lê Bạch Mai - nguyên Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, đậu nành được xem là loại hạt giàu dinh dưỡng, chứa nhiều vitamin (như vitamin C, E, K, B1, B2, PP, B5, B6, Folat, beta-caroten…) và các khoáng chất thiết yếu (như sắt, magie, mangan, phốt pho, kali…). Sử dụng đậu nành thường xuyên giúp cơ thể có thêm dưỡng chất, góp phần ngăn ngừa bệnh tim mạch, tăng khả năng chịu đựng của cơ bắp, giúp cơ thể cân đối và khoẻ mạnh.

Một công dụng khác của đậu nành là làm đẹp. PGS.TS Lê Bạch Mai cho biết đậu nành giàu isoflavone (115,2 mg/100 gram đậu nành) và nhiều loại dưỡng chất thực vật, có tác dụng bảo vệ tế bào cơ thể không bị tổn thương trước tác nhân oxy hóa. Sử dụng đậu nành góp phần giúp làn da căng mịn, chống bốc hỏa, ổn định huyết áp đối với phụ nữ tiền mãn kinh và dự phòng một số bệnh mạn tính không lây…

Từ xưa, người Nhật đã thêm đậu nành vào chế độ ăn hàng ngày cũng như ứng dụng chăm sóc da. Để tối ưu công dụng, người Nhật thường chế biến đậu nành thành nhiều món ăn, thức uống như đậu phụ, sữa đậu, tương miso, natto (đậu nành lên men truyền thống hoặc dùng bột). Bên cạnh đó, họ có thói quen dùng sữa đậu nành để đắp mặt nạ, tẩy tế bào chết...

Nguồn dưỡng chất cho cả gia đình

Trong mùa dịch, xu hướng bổ sung dinh dưỡng từ các thực phẩm thực vật như đậu nành ngày càng được chú trọng. Đậu nành nói chung và sữa đậu nành nói riêng được chứng minh là thực phẩm giàu dinh dưỡng, đem lại lợi ích hỗ trợ sức khỏe - vốn là mối quan tâm hàng đầu của mọi người trong đại dịch.

Là thức uống thơm ngon quen thuộc với giá thành hợp lý, sữa đậu nành uống liền là lựa chọn của nhiều gia đình Việt thời dịch. Nhờ đáp ứng tiêu chuẩn “3 không” - không biến đổi gen, không chất bảo quản và không cholesterol, sữa đậu nành Fami được nhiều người Việt tin dùng. Sản phẩm được chế biến từ hạt đậu nành chọn lọc, sản xuất trên dây chuyền khép kín, đóng gói trong bao bì giấy 6 lớp của Tetra Pak tiện dụng. Mỗi hộp sữa Fami bảo toàn dưỡng chất và hương vị tự nhiên, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nhờ công nghệ tiệt trùng UHT.

PGS Bạch Mai khuyến nghị lượng sữa đậu nành uống hàng ngày của mỗi người tùy thuộc thể trạng, nhu cầu cũng như độ đậm đặc của sữa.

“Thông thường, trẻ nhỏ và người lớn nên tiêu thụ khoảng 300-500 ml/ngày. Trẻ từ 12 tháng trở lên có thể uống sữa đậu nành thường xuyên. Sữa đậu nành có bổ sung canxi và vitamin D, hỗ trợ trẻ phát triển chiều cao và hệ xương. Đậu nành cũng chứa magan - dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của não và các tế bào thần kinh. Vì thế, đậu nành là thực phẩm thích hợp với trẻ nhỏ”, PGS chia sẻ.

Sữa đậu nành Fami có nhiều dòng sản phẩm giúp người tiêu dùng dễ dàng chọn lựa theo nhu cầu của các thành viên trong gia đình. Đơn cử, Fami Nguyên chất thơm ngon sánh mịn, hương vị đa dạng phù hợp nhiều lứa tuổi; Fami Canxi bổ sung canxi, vitamin D, vitamin A và kẽm hỗ trợ xương chắc khoẻ và tăng cường đề kháng…