Lượng ôtô sản xuất nội địa và số ôtô nhập khẩu nguyên chiếc trong tháng 11 được dự kiến đạt mức cao kỷ lục kể từ đầu năm.

Số lượng ôtô mới được bổ sung cho thị trường Việt dự kiến đạt mốc kỷ lục trong tháng 11. Ảnh: T.L.

Báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê cho thấy lượng ôtô mới được bổ sung cho thị trường Việt đã chạm mốc cao kỷ lục kể từ đầu năm, với khoảng 77.800 ôtô bao gồm cả xe nhập khẩu và số ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Trong đó, lượng ôtô nội địa ước đạt 45.800 xe trong tháng 11, tăng đến 20,8% so với tháng 10 và tăng 28,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ vậy, tổng lượng ôtô sản xuất và lắp ráp trong nước ước đạt 407.100 xe kể từ đầu năm, tăng 17,3% so với cùng kỳ của năm 2021.

Cũng theo báo cáo này, lượng ôtô nguyên chiếc được nhập khẩu vào Việt Nam ước đạt 27.000 xe trong tháng 11, với tổng giá trị kim ngạch chạm mức 519 triệu USD .

Tổng cục Thống kê ước tính lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu vào thị trường Việt sẽ đạt 155.852 xe tính từ đầu năm, trong đó tổng giá trị kim ngạch vượt mốc 3,45 tỷ USD .

Nguồn cung ôtô tăng kỷ lục trong tháng 11 Lượng ôtô nội địa và ôtô nhập khẩu nguyên chiếc trong 11 tháng đầu năm (Số liệu: Tổng cục Thống kê) Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 (Ước tính) Lượng ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước xe 36500 30200 39900 39300 44400 34300 35100 31900 31900 37900 45800 Lượng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc xe 4524 9166 10302 13238 18905 12901 14360 18279 18303 14313 27000

Như vậy tính trung bình trong 11 tháng đầu năm, cứ mỗi ngày sẽ có gần 1.219 ôtô được lắp ráp và sản xuất trong nước, đồng thời cũng có hơn 466 ôtô nguyên chiếc được nhập khẩu vào thị trường Việt Nam trong cùng khoảng thời gian.

Hiện tại, Indonesia và Thái Lan vẫn đang là những quốc gia cung cấp phần lớn lượng ôtô nhập khẩu cho người tiêu dùng Việt. Trong khi đó, các hãng xe tại Việt Nam cũng chú trọng việc lắp ráp trong nước để chủ động nguồn cung.

Theo số liệu do Hiệp hội các Nhà sản xuất Ôtô Việt Nam (VAMA) công bố gần đây, thị trường Việt đã tiêu thụ tổng cộng 332.963 ôtô các loại kể từ đầu năm.

Trong đó, doanh số của ôtô lắp ráp trong nước đạt 190.009 xe, tăng 52% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc được giao đến tay khách hàng cũng tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mốc 142.954 xe sau 10 tháng đầu năm.