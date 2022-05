Người yêu mới của Jason Momoa từng hẹn hò Cristiano Ronaldo

Eiza González có tuổi thơ buồn khi cha nữ diễn viên qua đời năm cô 12 tuổi. Mẹ cô - cựu người mẫu Glenda Reyna - nuôi hai con khôn lớn. Ở quê nhà, Eiza González là ngôi sao opera từ năm 16 tuổi. Thế nhưng với niềm đam mê điện ảnh, cô quyết định rời Mexico đến Los Angeles lập nghiệp. Tại xứ cờ hoa, cô có dự án phim đầu tiên - From Dusk till Dawn: The Series. Sau đó, ngôi sao 32 tuổi tiếp tục góp mặt trong Baby Driver, Alita: Battle Angel, I Care A Lot, và Godzilla vs Kong.