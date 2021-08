Người xúc phạm lực lượng công an bị phạt 7,5 triệu

Sau khi con trai bị phạt hành chính vì ra đường vào ban đêm, người đàn ông 46 tuổi đã lên mạng xã hội đăng tải thông tin xúc phạm uy tín, danh dự lực lượng làm nhiệm vụ.

Chiều 16/8, Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang ra quyết định xử phạt hành chính ông Q.T.T. (46 tuổi, ngụ xã Quốc Thái) 7,5 triệu đồng do xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức.

Một tuần trước, con trai ông T. bị Công an xã Quốc Thái phạt 2 triệu đồng vì ra đường không có lý do vào ban đêm.

Bức xúc vì việc con trai bị công an phạt hành chính, ông T. lên mạng xã hội đăng tải thông tin xúc phạm uy tín, danh dự lực lượng công an. Hành vi của ông T. vi phạm Điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định 15 của Chính phủ về xử lý hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin.

