Người xưa bàn về nạn hối lộ và đức thanh liêm

“Từ thụ yếu quy” của tác giả Đặng Huy Trứ chứa đựng những quy tắc chủ yếu của việc từ chối và có thể nhận những thứ biếu xén mà người có chức quyền cần luôn luôn tỉnh táo giữ mình.

Từ thụ yếu quy - công trình đồ sộ, với trên 1.000 trang chữ Hán, của tác giả Đặng Huy Trứ công bố vào thế kỷ XIX, được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản thành sách tinh gọn, với tựa mới Bàn về nạn hối lộ và đức thanh liêm của người làm quan - Từ thụ yếu quy nhằm đáp ứng nhu cầu bạn đọc hiện nay.

Từ thụ yếu quy được coi là tác phẩm kinh điển trên mặt trận phòng chống tham nhũng trong lịch sử dân tộc, có nội dung gồm hai phần chính: “Không thể nhận” (từ) và “Có thể nhận” (thụ).

Phần đầu của cuốn sách, tác giả đúc rút ra từ thực tế 104 kiểu hối lộ quan chức diễn ra trên mọi mặt của đời sống bao gồm các lĩnh vực giáo dục, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... dưới nhiều hình thức và thủ đoạn không khác mấy khi so sánh với tệ nạn hối lộ - tham nhũng đang hoành hành hiện tại. Mỗi kiểu đều có dẫn giải, phân tích và nêu dẫn chứng.

Phần thứ hai, “Có thể nhận”, tác giả nêu 5 trường hợp, phân tích cụ thể vì sao có thể nhận. Trường hợp thứ nhất là lễ Tết hàng năm đã thành tục lệ, chỉ dùng tới sản phẩm của địa phương; ba trường hợp tiếp theo là việc tạ ơn khi người ta được giúp đỡ một cách hợp tình, hợp lý và hợp pháp mà thu được món lợi chính đáng, hoặc được tai qua nạn khỏi hoặc được thành tựu trên đường sự nghiệp; trường hợp thứ năm là quà biếu nhân việc vui buồn.

Sau mỗi phần này, tác giả còn kèm theo hai đề mục “Tổng luận” và “Suy rộng ra” để bàn thêm về những đức tính, phẩm hạnh không thể thiếu của những người làm quan. Trong đó, ông đặc biệt nhấn mạnh đến đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Tác phẩm ra đời hơn một thế kỷ nhưng nội dung vẫn còn nguyên giá trị, thiết thực, có ý nghĩa thời sự cho cả ngày hôm nay và mai sau, nhất là trước nạn hối lộ, tham nhũng đang có chiều hướng gia tăng và ngày càng tinh vi, phức tạp. Từ thụ yếu quy chính là tấm gương soi cho các thế hệ, khi bước vào chốn quan trường, thực hiện nghiêm đạo đức công vụ, tránh xa những cám dỗ, ma lực của đồng tiền bất chính.

Cuốn sách tinh gọn Bàn về nạn hối lộ và đức thanh liêm của người làm quan - Từ thụ yếu quy dày hơn 200 trang, do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Hội Sử học Việt Nam xuất bản trên cơ sở bản dịch cô đúc, thâu tóm phần quan trọng nhất của bộ sách nguyên bản, được khắc in ở hiệu “Thập giới viên” - Quảng Châu, Trung Quốc, lưu trữ ở từ đường họ Đặng, do hai dịch giả Nguyễn Văn Huyền và Phạm Tuấn Khánh thực hiện.