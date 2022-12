Người vứt xác tài tử Mỹ trên đường phố được tại ngoại

Thi thể của Frank Vallelonga Jr. được phát hiện bên ngoài một nhà máy ở Bronx, New York. Lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân tài tử qua đời.

Theo New York Times, Stephen Smith - người bị phát hiện vứt xác Frank Vallelonga Jr. trên đường phố New York (Mỹ) - đang đối mặt cáo buộc với 9 tội danh, bao gồm che giấu thi thể, trộm cắp và tiêu thụ tài sản bất hợp pháp... Tuy nhiên, sau khi cảnh sát lấy lời khai, người này đã được tại ngoại.

Nguồn tin dẫn lời Tòa án hình sự Bronx cho biết đến ngày 11/1/2023, Smith sẽ bị triệu tập lần nữa. Trả lời báo chí, đại diện phát ngôn của Smith khẳng định anh không liên quan đến cái chết của sao phim Green Book và từ chối chia sẻ thêm cho đến khi có kết quả điều tra.

Stephen Smith, 35 tuổi, bị cảnh sát bắt lúc 9h40 ngày 1/12, sau gần một ngày vứt xác Frank Vallelonga Jr. ở đại lộ Oak Point. Xem xét camera an ninh, cảnh sát cho biết Smith bước xuống từ chiếc ôtô màu xám và kéo thi thể ra khỏi ghế hành khách, ném lên vỉa hè. Sau đó, anh này quay trở lại xe và rời đi.

Chiếc xe là của Nick, anh trai nam diễn viên. Nick nói rằng không hiểu vì sao Smith lại có thể lái chiếc xe đó.

Frank Vallelonga Jr. bị vứt xác trên đường phố New York, Mỹ. Ảnh: People.

Trong khi đó, khai nhận với cảnh sát, nghi phạm Smith khẳng định không biết Frank Vallelonga Jr. là ai, và khi nhìn thấy nam diễn viên thì ông ấy đã chết. "Ông ta đã dùng thuốc quá liều. Tôi không làm gì ông ta cả", Smith nhấn mạnh.

Smith cho biết thông tin Frank Vallelonga Jr. dùng thuốc quá liều do một phụ nữ có biệt danh là Pam cung cấp. Theo lời Smith, Pam đã chủ động tiếp cận anh. "Sau đó tôi lên xe và lái đến Barrett", Smith nói thêm, và kể đã đưa thi thể Frank Vallelonga Jr. ra khỏi xe.

Cảnh sát đang tích cực điều tra để làm sáng tỏ vụ việc.

Frank Vallelonga Jr., 60 tuổi, là diễn viên người Mỹ, nổi tiếng nhất với vai Rudy Vallelonga trong Green Book - tác phẩm giành 3 giải Oscar 2018 gồm Phim hay nhất, Kịch bản gốc xuất sắc và Nam diễn viên phụ xuất sắc. Một số phim khác của ông cũng được yêu thích là The Sopranos, The Signs of the Cross, All In, The Neighborhood hay Gravesend...