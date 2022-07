Người vợ quyền lực của John Cena

Trước đó, trong tiệc cưới bí mật ở Tampa, Florida vào tháng 10/2020, tài tử Fast and Furious 9 và bạn đời trao nhau lời thề ước trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè. Anh chia sẻ với ET: "Dù sau này tham gia dự án nào, Playing With Fire vẫn là phim luôn có ý nghĩa đặc biệt với tôi. Trong lúc đóng phim này, tôi đã gặp được người phụ nữ đặc biệt". Ảnh: Today.