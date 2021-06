Người vợ không có chân mày

Khi ta yêu thương ai đó, thì ngay cả khuyết điểm của họ, cũng là thứ ta sẵn sàng chấp nhận, thậm chí giả vờ như không biết để họ được tự tin trong cuộc sống.

Có một cô gái rất đẹp khiến người khác phải ghen tị dù nhìn ở phương diện nào, tuy nhiên cô ấy lại có một khuyết điểm đó là không có lông mày.

Cô gái luôn vẽ chân mày khi đi ra ngoài nhưng cũng luôn sống trong tâm trạng lo sợ lông mày của mình sẽ bị mờ đi. Một ngày nọ, có người đàn ông đem lòng yêu cô, người đó yêu cô thật lòng, đối xử với cô rất tốt và sau đó hai người đã kết hôn với nhau.

Tuy nhiên, cô luôn có cảm giác bất an vì mình không có lông mày. Một năm rồi hai năm trôi qua. Cô vẫn giấu kín bí mật này với chồng, vào buổi sáng cô luôn thức dậy trước để rửa mặt rồi trang điểm, vẽ mày, còn đêm đến khi người chồng ngủ say cô mới dám đi ngủ.

Cô luôn lo lắng nếu bị phát hiện thì phải làm thế nào và nhỡ chồng vô tình nhìn thấy mình không có lông mày sẽ không yêu thương cô nữa. Và cô cũng lo sợ tình cảm nồng ấm của chồng dành cho mình sẽ vì chuyện này mà nguội lạnh.

Thấm thoắt ba năm trôi qua... Nhưng bất hạnh đã bất ngờ ập đến với đôi vợ chồng này. Công việc làm ăn kinh doanh của người chồng bị phá sản. Hai vợ chồng bị đuổi ra khỏi nhà và phải bắt đầu lại từ con số 0.

Công việc đầu tiên họ làm là đi giao than tổ ong. Người chồng lôi chiếc xe kéo chất đầy than từ phía trước còn người vợ đẩy từ phía sau và họ cần mẫn đi giao than.

Vào một buổi chiều nọ, những cơn gió xuân bắt đầu thổi mạnh, gió từ trên đồi thổi xuống khiến những hạt bụi than đen từ chiếc xe kéo bay ra và phủ vào gương mặt đang nhễ nhại mồ hôi của người vợ.

Nước mắt chảy ra làm cô rất khó chịu nhưng cô vẫn không dám lau vì cô sợ chồng biết bí mật của mình. Ngay lúc đó người chồng dừng lại, anh bước đến gần vợ lấy ra chiếc khăn, lau mặt cho vợ đầy yêu thương.

Tuy nhiên, người chồng không hề đụng tới phần lông mày của vợ mà chỉ lau ở xung quanh. Sau khi lau xong, nước mắt của người vợ lăn dài, cô mỉm cười trong tình yêu thương của chồng, người chồng lại tiếp tục kéo xe than đi...

Vâng đúng vậy, tình yêu là thứ mà cho dù ta có biết được khuyết điểm của đối phương cũng vẫn sẽ giả vờ như không biết để bảo vệ họ. Tình yêu sẽ được viên mãn khi từ sâu bên trong chúng ta biết thấu hiểu và quan tâm lẫn nhau.