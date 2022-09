Người Việt thích iPhone 14 bản đắt nhất

Các đại lý bán lẻ Việt Nam cho biết phần lớn người dùng đăng ký nhận thông tin, đặt hàng về 2 mẫu iPhone 14 Pro và Pro Max.

Sau khi ra mắt, dù chưa có ngày bán chính thức, nhiều hệ thống đã cho người dùng có thể đăng ký nhận thông tin tại các website. Ghi nhận của FPT Shop, gần 70% tổng số lượt đăng ký thông tin thuộc về iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max.

“Bộ đôi này nhận được sự quan tâm nhiều hơn của khách hàng Việt nhờ những thay đổi mang tính khác biệt về màn hình, hiệu năng và đặc biệt là màu sắc mới. Bên cạnh đó, giá bán của dòng iPhone mới cũng không thay đổi so với phiên bản đi trước”, đại diện chuỗi FPT Shop nhận định.

Lượng quan tâm vượt trội bản thường

Người dùng Việt vẫn luôn quan tâm dòng Pro hơn so với các phiên bản thường. Tại CellphoneS, tỷ lệ khách hàng quan tâm tới 4 model có sự chênh lệch rõ rệt.

Ghi nhận từ lượt đăng ký nhận thông tin tại chuỗi cửa hàng này cho thấy, phiên bản iPhone 14 Pro Max chiếm 55%, kế đến là iPhone 14 Plus với 30% và iPhone 14 Pro, iPhone 14 lần lượt là 10% và 5%.

iPhone 14 Pro Max được nhiều đại lý dự đoán sẽ cháy hàng. Ảnh: The Washington Post.

“Năm nay, mẫu iPhone 14 Plus nhận được quan tâm khá lớn. Dự kiến đây sẽ là mẫu mang lại sự đột phá trong năm nay”, ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện CellphoneS, cho biết.

Ông Huy cũng tiết lộ thêm xu hướng mua sắm của người dùng Việt vẫn thường là các mẫu máy đắt nhất có thể. Do đó, iPhone 14 Pro Max được dự đoán vẫn sẽ là phiên bản dẫn đầu về doanh số, nhất là màu tím và vàng.

Đại diện chuỗi cửa hàng ShopDunk, ông Tuấn Anh cũng cho biết 75% lượng đăng ký thông tin là về mẫu iPhone 14 Pro Max, đặc biệt là màu tím, bản 128 GB.

“Năm nay iPhone 14 và iPhone 14 Plus sẽ hụt hơi do thay đổi quá ít về thiết kế và sử dụng con chip giống iPhone 13. Bên cạnh đó, tuy cũng sở hữu màn hình 6,7 inch nhưng bản Plus sẽ về sau 3 mẫu kia nên iPhone 14 Pro Max sẽ cháy hàng”, ông Tuấn Anh chia sẻ thêm.

Hàng về đầu tháng 10

Hiện tại các chuỗi đại lý đều chưa công bố thời gian nhận đặt cọc hay nhận hàng iPhone 14.

Theo chia sẻ từ nhiều đại diện chuỗi bán lẻ, năm nay iPhone 14 được dự kiến về sớm hơn. Ước tính dòng sản phẩm này sẽ cho đặt hàng vào cuối tháng 9 và hàng sẽ về vào đầu tháng 10.

"iPhone mới sẽ tiếp tục tạo một nhu cầu lớn về nâng cấp đối với những khách hàng đã và đang dùng phiên bản cũ vì sự hấp dẫn của bộ đôi 14 Pro và 14 Pro Max", ông Nguyễn Thế Kha, Giám đốc Khối Viễn thông Di động, Hệ thống FPT Shop dự đoán.

iPhone 14 series đang rất được người dùng Việt quan tâm. Ảnh: Apple.

Bên cạnh đó, ông Kha cũng nhận định dòng iPhone 14 sẽ hút lượng khách hàng mới lần đầu dùng iPhone bởi giá thành cũng như phiên bản màn hình lớn trên bộ đôi iPhone 14 và 14 Plus.

Năm nay Apple đã bổ sung thêm nhiều tính năng cho cụm máy ảnh trên cả 4 model iPhone 14. Cùng với đó, camera selfie ở mặt trước cũng được bổ sung khả năng lấy nét tự động, hoạt động tốt trong điều kiện ánh sáng kém và chụp những tấm ảnh nhóm từ xa.

Các thay đổi lớn chủ yếu nằm ở bộ đôi iPhone 14 Pro và Pro Max. Khác biệt đáng kể giữa iPhone 13 Pro và 14 Pro còn nằm ở phần khuyết đỉnh, được gọi là Dynamic Island. Bên cạnh đó, cảm biến ảnh trên 2 phiên bản này có độ phân giải 48 MP.

Chỉ 2 mẫu Pro trên iPhone 14 được trang bị màn hình với tần số quét 120 Hz, nhưng theo Apple khi dùng ngoài trời độ sáng tối đa của cả 4 mẫu iPhone 14 có thể đạt mức gấp đôi thế hệ trước.

Tính năng Dynamic Island trên dòng Pro đã trở thành chủ để được quan tâm nhất sau sự kiện. Ảnh: Apple.

Ngoài ra, tính năng Always-On cũng làm nên sự khác biệt của bộ đôi iPhone 14 Pro, với khả năng hiển thị thông tin ở màn hình chờ.

Hiện tại, các đại lý tại Việt Nam vẫn chưa có thông báo chính xác về ngày mở bán iPhone 14 series. Mức giá dự kiến thấp nhất của iPhone 14 sẽ là 23 triệu đồng và cao bản cao nhất lên tới gần 50 triệu đồng cho iPhone 14 Pro Max.