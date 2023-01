Người Việt săn cực quang ở nơi được mệnh danh là 'hành tinh khác'

Chia sẻ với Zing, người Việt có cơ hội trải nghiệm ngắm cực quang tại Phần Lan và Iceland cho biết họ cảm thấy may mắn khi săn hiện tượng này thành công ngay lần đầu tiên.

“Tôi cảm thấy may mắn khi được chứng kiến cực quang ngay trong lần đầu tiên đặt chân đến Phần Lan. Trước khi đi, tôi hồi hộp tột độ vì không chắc liệu mình có được chứng kiến hiện tượng thiên nhiên huyền diệu này hay không”, chị Thủy Schmitteck, người Việt đang sống tại Đức, chia sẻ.

“Cưỡi tuần lộc, lái xe trượt tuyết và ngắm cực quang là trải nghiệm tôi đã mong ước từ lâu tại quê hương của ông già Noel”, chị nói thêm.

Và niềm ao ước bấy lâu đối với chị Thủy đã thành hiện thực, khi chị đã tận mắt chứng kiến cực quang trong chuyến thăm đầu tiên tới quê hương của ông già Noel ngay trong dịp Giáng sinh.

Trong khi đó, An Việt - du học sinh tại Anh - chia sẻ cảnh tượng cực quang tại Iceland rất kỳ ảo. Theo anh, việc chiêm ngưỡng cảnh tượng đó trong thời tiết -2 độ C là trải nghiệm khó tin.

“Tôi thực sự kinh ngạc khi lần đầu chứng kiến cực quang, vì trải nghiệm này không phải ai cũng nhìn thấy trong đời. Tôi cảm thấy bản thân thật may mắn và mãn nguyện khi bỏ ra thời gian, công sức và chịu rét buốt để có thể nhìn thấy vòm sáng ‘nhảy múa’ trên bầu trời như vậy”, anh bày tỏ xúc động khi nhớ lại trải nghiệm trong chuyến đi tới Iceland vừa qua.

Dẫu vậy, với Anh Thư - du học sinh Australia, lần đầu tiên ngắm cực quang không được như mong đợi. “Cảm giác khá hụt hẫng. Không chỉ có tôi mà những người đi chung cũng thấy vậy. Tôi cảm giác mình bị ‘đánh lừa’ bởi hình ảnh đã qua chỉnh sửa trên mạng”, chị nói.

Chị cho biết bản thân kỳ vọng cực quang sẽ hiện rõ trước mặt hay cả bầu trời sẽ phát lên ánh sáng xanh. Tuy nhiên, thứ chị thấy chỉ là vài vệt sáng mờ nhạt trên bầu trời.

Dẫu vậy, đây vẫn là trải nghiệm đáng nhớ với Thư. Bên cạnh đó, chị cho biết thêm Iceland có những trải nghiệm đặc biệt khác bên cạnh cực quang, như tắm suối nước nóng ở Blue Lagoon, thám hiểm động băng, bãi biển cát đen hay tảng băng trôi nổi trên mặt nước,…

Aurora borealis, hay Bắc cực quang là luồng ánh sáng nhiều màu sắc xuất hiện ở Bắc bán cầu. Cực quang được miêu tả như màn trình diễn ánh sáng tuyệt vời trên Trái Đất. Đây là hiện tượng chỉ xuất hiện ở những nơi có vĩ độ cao, khiến giới khoa học kinh ngạc suốt nhiều thế kỷ.

May mắn có bạn đồng hành

Theo chị Thủy, thật đặc biệt đối với bản thân khi chuyến đi này được thực hiện vào đúng mùa Giáng sinh của năm. “Đó là một kỉ niệm tuyệt vời trong đời khi tôi đặt chân tới Phần Lan, khi ở đây có quá nhiều thứ đẹp lạ và thú vị để trải nghiệm”, chị cho hay.

Theo chia sẻ của chị Thủy, do may mắn được đồng hành cùng với một người có kinh nghiệm trên hành trình này nên chị không gặp khó khăn đáng kể nào.

Chị Thủy hào hứng khi lần đầu được chứng kiến cực quang. Ảnh: NVCC.

“Chúng tôi đã hẹn nhau đi ngắm cực quang tại Lapland (Phần Lan) vào lúc 20h. Thời tiết lúc đó khá lạnh, tầm khoảng -16 độ. Khi đến nơi, tôi đã sửng sốt khi thấy bầu trời đầy sao, kèm cực quang với dải mùa xanh rực sáng trên bầu trời”, chị Thủy nhớ lại.

“Cảnh tượng này khiến tôi cảm thấy tương đối huyền ảo. Cảm giác lần đầu chứng kiến cực quang thật thú vị”, chị chia sẻ thêm.

Bên cạnh đó, chi phí ngắm cực quang không đắt đỏ, đáng kể nhất là chi phí đi lại, chị Thủy chia sẻ.

“Trước khi lên đường, tôi đã chuẩn bị giữ ấm cơ thể vì nhiệt độ rất lạnh”, chị cho hay. Chị Thủy cho biết bản thân đã phải mặc tới 3 lớp áo, 2 lớp quần, mang giày chuyên đi trên tuyết.

“Găng tay và mũ len là điều cần thiết, vì chỉ cần bạn thả đôi tay trần ra một thời gian ngắn thôi đã bị bỏng lạnh và buốt. Đối với những ai muốn có một bức hình đẹp với cực quang thì nên mang theo máy ảnh DSLR (loại máy ảnh phản xạ ống kính kỹ thuật số)”, chị nói thêm.

Từ kinh nghiệm của mình trong chuyến đi này, chị Thủy khuyên nên chọn ngày trời thoáng mây, tận dụng những app (ứng dụng di động) để săn cực quang dễ dàng hơn.

“Bên cạnh đó, các bạn nên vào các nhóm săn cực quang của người bản xứ trên mạng xã hội hay có người chuyên dẫn đường thì sẽ dễ dàng, cũng như đỡ tốn thời gian và công sức hơn”, chị chia sẻ.

Hành tinh khác ngay trên Trái Đất

Trong khi đó, Anh Thư cho biết từng đến đảo Tasmania (Australia) để săn Nam cực quang ở gần thành phố Hobart. Tuy nhiên, chuyến đi đã thất bại vì chị chưa tìm hiểu kĩ địa điểm cực quang thường xuất hiện cũng như thời điểm thích hợp.

“Trong chuyến trao đổi sinh viên đến châu Âu, tôi quyết tâm săn cực quang cho bằng được. Để ngắm Bắc cực quang, ngoài Iceland còn có Na Uy, Phần Lan hay Canada. Tuy nhiên, di chuyển tới những địa điểm này từ những thành phố lớn tới phần cực Bắc tốn rất nhiều công sức, chi phí cũng từ đó đội lên rất nhiều", chị nói.

"Ở Iceland, chỉ cần lái xe tầm 30 phút từ thủ đô Reykjavík là đã thấy cực quang rất rõ rồi”, chị lý giải nguyên nhân lựa chọn Iceland làm điểm đến.

Chị Anh Thư chiêm ngưỡng cảnh tượng cực quang kỳ ảo. Ảnh: NVCC.

Đây cũng là lý do của anh An Việt khi chọn Iceland là địa điểm ngắm cực quang lần đầu. “Tôi chọn đất nước này để ngắm cực quang vì đi lại thuận lợi, khi khoảng cách từ thủ đô đến các địa điểm ngắm cực quang tương đối gần so với các quốc gia khác”, anh chia sẻ.

“Bên cạnh đó, thảm thực vật, hệ sinh thái cũng như khí hậu cũng rất đặc biệt, tạo nên khung cảnh đặc sắc và kỳ vĩ của thiên nhiên. Vào thời điểm đó, tôi cũng đang du học tại Anh nên việc di chuyển sang Iceland khá thuận lợi”, anh nói thêm.

Chị Thư lựa chọn dịch vụ đi tour nên không lo lắng về những địa điểm tham quan cũng như vấn đề đi lại. Do trải nghiệm vào mùa đông, chị mang theo rất nhiều đồ giữ ấm.

“Tôi phải mặc tận 5 lớp quần áo giữ nhiệt bên trong mới chịu đựng được gió lạnh của Iceland”, chị chia sẻ.

Thời điểm cực quang xuất hiện là từ tháng 8 đến tháng 4 năm sau, khi Iceland vào mùa đông sẽ thấy rõ hơn vì ban ngày chỉ kéo dài 4 tiếng.

“Tôi đi vào cuối tháng 12/2022, đầu tháng 1 có thể nói là thời điểm tốt nhất để săn cực quang. Hôm tôi vừa đến, tối đó đã được dịch vụ đi tour dẫn cả đoàn tới địa điểm ngắm cực quang, vì sát ngày xem dự báo cực quang mới chính xác”, chị nói.

Thời tiết tuyệt nhất để săn cực quang là khi trời quang mây tạnh. Chị Anh Thư cho biết đoàn đã săn thành công 2 ngày liên tiếp và 2 ngày ấy thời tiết đều rất đẹp.

Theo chia sẻ của anh Việt, để dễ dàng săn được cực quang thành công, nên sử dụng sự trợ giúp của người bản địa, cũng như ứng dụng liên quan đến các chỉ số thời tiết như gió, mây,... Khi ánh sáng cực quang đủ mạnh, anh nói mọi người hoàn toàn có thể chứng kiến bằng mắt thường.

An Việt chụp hình cùng với cực quang và dải ngân hà. Ảnh: NVCC.

“Việc săn cực quang không hề dễ dàng, khi cần tới nhiều sự trợ giúp. Bên cạnh đó, để chụp ảnh rõ nét cùng với cực quang lại càng khó hơn, đòi hỏi sự khéo léo của người chụp”, anh chia sẻ.

Trong khi đó, với chị Thư, lần săn cực quang đầu tiên có phần không được như chị tưởng tượng.

Lần đó, “cực quang không thể thấy rõ bằng mắt thường mà chỉ thấy được qua máy ảnh kỹ thuật số, và cực quang sẽ liên tục di chuyển. Có trường hợp là khi chụp cho mọi người lên hình rất rõ, còn tới lượt tôi thì cực quang đã di chuyển qua chỗ khác”, chị cho hay.

Ngoài ra, hôm chị đi ngay đợt không khí lạnh nhất thời điểm đó, -22 độ, và chị chưa trải nghiệm cái lạnh như thế này bao giờ. Kết quả là Thư bị bỏng lạnh nhẹ ở chân do không mang ủng chuyên dụng đi tuyết. Chị đã phải xoa bóp chân sau mỗi lần đi trong tuyết để giảm bớt cảm giác buốt chân.

"Việc này ảnh hưởng khá nhiều tới trải nghiệm của tôi ở đất nước băng giá, bởi tôi chỉ muốn chụp hình thật nhanh để quay trở lại xe giữ ấm, nên không thể chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp nơi đây", chị nói.

Không chỉ vậy, Thư đi ngay dịp đầu năm mới nên theo kế hoạch ban đầu là được ngắm pháo hoa trên sông băng, cũng như tham gia các hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên, “rất đáng tiếc là gần đến hôm tôi đi thì dự báo có bão tuyết nên kế hoạch cho năm mới đã bị huỷ hết”.

Chị Thư cũng chia sẻ tour chị đi thuộc hàng đắt đỏ so với các nước khác trong châu Âu. Tuy nhiên, nếu nói về tour săn cực quang ở Iceland, chị nghĩ có lẽ sẽ thấp hơn đi săn ở Tromso từ Oslo (Na Uy) hay Lapland từ Helsinki (Phần Lan) do những nơi này tốn nhiều thời gian di chuyển và công sức hơn.

“Iceland là chuyến đi cuối trong hành trình khám phá châu Âu một mình của tôi. Trong vòng 5 tháng qua, tôi đi du lịch 16 đất nước khác nhau ở châu Âu và có thể nói, Iceland là đất nước đặc biệt nhất và mang lại cho tôi những trải nghiệm độc đáo nhất như người ta thường nói Iceland là ‘hành tinh khác’ ngay trên Trái Đất”, chị kể.

Do đó, với kinh nghiệm là phụ nữ đi du lịch một mình, Iceland nói riêng và Bắc Âu nói chung là điểm đến an toàn với những trải nghiệm thú vị nên đến một lần trong đời, chị kết luận.