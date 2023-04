Người Việt lo ngại giữa làn sóng nhiệt lịch sử ở châu Á

Người Việt tại Thái Lan và Philippines cảm thấy đôi chút khó chịu với nắng nóng, đồng thời bày tỏ lo ngại cho sức khỏe giữa lúc sóng nhiệt càn quét phần lớn châu Á.

Dù đã có 3 năm sinh sống tại Bangkok và quen với thời tiết ở quốc gia này, Nguyễn Diệu Linh, sinh viên Việt, vẫn cảm thấy khó chịu trong đợt nắng nóng mới nhất của thành phố.

“Gần đây, nhiệt độ tại Bangkok luôn ở ngưỡng 37-38 độ C, nhưng thực tế nhiệt độ ngoài trời có thể lên đến hơn 40 độ C. Những ngày ô nhiễm nặng, thành phố phủ bụi mù, tiết trời nắng nóng càng khiến tình hình trở nên tệ đi. Điều đó dễ khiến da bị sạm đi và bẩn hơn ngày thường, cơ thể khó chịu và cũng rất dễ ốm”, Diệu Linh kể với Zing.

Thời tiết Thái Lan liên tục nắng nóng những ngày gần đây. Ảnh: NVCC.

Theo chia sẻ của Diệu Linh, bên cạnh nhiệt độ nóng nực, thời gian nắng trong ngày cũng kéo dài, từ khoảng 10 đến 16 tiếng.

Dù máy lạnh có mặt gần như khắp mọi nơi ở Thái Lan như trên tàu, trong trung tâm thương mại... giúp người dân có thể dễ tránh nóng, tình hình thời tiết như vậy cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, Diệu Linh than thở.

Cùng chung cảm nhận với Diệu Linh, nhiều người Việt khác cũng cảm thấy khó chịu trước đợt nắng nóng đang càn quét châu Á trong những ngày gần đây.

Đợt nắng nóng gay gắt hiện tại đang ảnh hưởng đến phần lớn châu Á, gây ra nhiều trường hợp tử vong và trường học phải đóng cửa ở Ấn Độ trong khi nhiệt độ lên tới mức kỷ lục ở Trung Quốc, theo Guardian.

Khó chịu trước cái nắng hầm hập

Trước cái nóng gay gắt hiện tại, chị Đinh Thị Ánh Trăng, chủ một nhà hàng ở Bangkok, chia sẻ phải bật hai điều hòa lớn thì mới có thể xua tan đi cái nhiệt oi bức.

"Tiền điện của tôi đã gấp đôi so với tháng trước. Những vị khách du lịch Việt qua đây cũng kêu nóng liên tục. Nhiều người thậm chí còn nói rằng 'mấy ngày nay nắng gay gắt quá, hôm nay mới có thể ngồi điều hòa mát mẻ'", chị Trang kể lại câu chuyện của những vị khách ghé quán.

Theo chia sẻ của chị Trăng, nhiệt độ ngày 20/4 lên đến 39 độ C vào ban ngày. Đến tối, tiết trời vẫn ở mức 33 độ C, nên cảm giác nóng bức vẫn chưa thể tan biến, chị kể với Zing.

Còn đối với chị Thùy Dung, đang sống tại Manila (Philippines), thời tiết những ngày qua khá gay gắt, đặc biệt vào thời điểm 12-14h. Theo chị, nhiệt độ cũng có vẻ đang dần tăng lên và nhiệt độ các ngày giữa tuần đã nóng hơn so với ngày đầu tuần. “Thời tiết hiện tại ở Philippines ít nhiều tạo cảm giác khó chịu”, chị Dung chia sẻ.

Trong khi đó, anh Trọng Hiếu, nhân viên hành chính nhân sự ở Pasay (Philippines), cho biết thời tiết từ trưa đến chiều nắng gắt và nực hơn so với khi còn ở Việt Nam.

“Tuần trước, Pasay đã bắt đầu đón được vài cơn mưa đầu mùa, mây và mưa cũng khiến thời tiết dịu hơn nhiều so với tuần này. Cụ thể sáng nay (20/4), bầu trời không một bóng mây”, anh Hiếu nói.

Giữa lúc đó, Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) đã tuyên bố cả nước bước vào mùa khô và ấm, dự kiến kéo dài đến hết tháng 5. PAGASA cũng đã nâng hệ thống theo dõi đại dương lên mức El Nino, tức là có thể xảy ra hiện tượng cực đoan này trong 6 tháng tới - với các đợt khô hạn kéo dài và nhiệt độ cao.

Khu vực Metro Manila nhìn chung có nhiệt độ chưa đạt ngưỡng lo ngại. Với phần lớn thời gian làm việc trong văn phòng, chị Dung và anh Hiếu vẫn chưa phải chịu ảnh hưởng quá lớn từ thời tiết nắng nóng.

Anh Trọng Hiếu cho biết thời tiết ở Pasay mang cảm giác hầm nóng, do nằm ở vùng eo biển. Ảnh: NVCC.

Trước tình hình nắng nóng hiện tại, theo quan sát của anh Hiếu, người Philippines khi ra đường chọn những trang phục khá thoải mái.

“Họ thiên mặc đồ ngắn và mát, ít mặc áo khoác, khi đa phần di chuyển bằng ôtô. Một số người - đặc biệt là phụ nữ - thường phải sử dụng ô che nắng”, anh kể. Anh Hiếu cho biết nơi mình sống không có cảnh báo đặc biệt từ địa phương, do không có hiện tượng bất thường.

Trái ngược với khu vực thủ đô Manila, những nơi khác ở Philippines như thành phố San Jose ở tỉnh Occidental Mindoro hay thành phố Bugutan ở tỉnh Agusan del Norte từng ghi nhận mức nhiệt 47 độ C vào cuối tháng 3. Thành phố Roxas, Dauis và Massin cũng từng đạt mức 43 độ.

Tại Philippines, nhiệt độ 33-41 độ C được xếp vào nhóm đặc biệt cẩn trọng (mức cao thứ ba), trong khi đó, 42-51 độ C sẽ được coi là nhiệt độ nguy hiểm, dễ xảy ra tình trạng chuột rút do nhiệt hoặc sốc nhiệt.

Với thời tiết ở Pasay, anh Hiếu cũng cho biết do nằm ở eo biển nên mật độ hơi nước cao, do đó mang cảm giác nóng hầm hập hơn.

Trong khi đó, tại Thái Lan, mùa nóng ẩm thường đến trong thời gian này, song các đợt nắng nóng vào năm nay vẫn khắc nghiệt hơn dự kiến.

Nhiệt độ tại tỉnh Tak ở nước này ngày 15/4 đạt mức 45,4 độ C, vượt qua kỷ lục nhiệt độ cao nhất đất nước được thiết lập vào năm 2016 tại tỉnh Mae Hong Son (44,6 độ C), theo Bangkok Post.

Lo ngại

Đợt nắng nóng gay gắt gần đây cũng làm dấy lên những lo ngại về sức khỏe.

“Việc di chuyển từ ngoài trời nóng vào những khu vực có máy lạnh có khả năng khiến nhiệt độ cơ thể thay đổi nhanh chóng. Điều đó khiến nhiều người lo ngại họ sẽ dễ bị cảm hoặc ốm hơn”, Diệu Linh chia sẻ thêm.

Một điều may mắn là công việc và học tập của Diệu Linh đều không cần phải ra ngoài trời quá nhiều, nên cô có thể tránh được những ảnh hưởng tồi tệ của đợt nắng nóng thiêu đốt gần đây.

Dẫu vậy, Linh cũng bày tỏ đôi chút lo ngại về việc hóa đơn tiền điện có thể tăng cao, do đang sử dụng điều hòa nhiều hơn bình thường.

Nhiệt độ trung bình tại Thái Lan có xu hướng tăng trong những năm gần đây. Đồ họa: Bangkok Post.

Giữa lúc nhiệt độ luôn ở mức cao, giới chuyên gia đã kêu gọi chính quyền Thái Lan khẩn trương ứng phó với tình hình hiện nay, khi hơn 80% dân số bị ảnh hưởng bởi tình trạng sức khỏe do nóng bức và thiếu nước.

Phó giáo sư Witsanu, chuyên gia kinh tế nông nghiệp và biến đổi khí hậu tại Đại học Kasetsart, nhận định Thái Lan đang gánh chịu hậu quả từ biến đổi khí hậu do con người gây ra. Ông cho biết dù thời tiết thường dịu đi với những cơn mưa vào tháng 5, cái nóng có thể kéo dài do hiện tượng El Nino.

Ông Witsanu dự báo lượng mưa năm nay tại Thái Lan sẽ giảm. Do chưa xác định khi nào El Nino kết thúc, ông cảnh báo tình trạng nóng và khô có thể kéo dài hơn một năm, ảnh hưởng trực tiếp đến mùa vụ của nông dân.