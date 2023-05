Người Việt hòa vào xu hướng du lịch tận hưởng chất lượng đẳng cấp

Không còn bó buộc với những kiểu du lịch chạy lễ, vội vàng hay tự túc, du khách Việt lựa chọn các điểm đến cao cấp với nhiều hoạt động trở về cùng thiên nhiên “back to nature” theo quan điểm mới: Sống là cùng người thân tận hưởng trải nghiệm đáng nhớ.

Nhiều gia đình đa thế hệ không còn băn khoăn quá nhiều với việc tìm kiếm hành trình phù hợp, họ chọn những chuyến du ngoạn ngắn ngay trong thành phố để trải nghiệm một kỳ nghỉ “staycation” chất lượng cao. Hình thức này giúp người bận rộn vẫn có thể hòa nhập vào hành trình du lịch của cả gia đình, mà không cần quá lo lắng về thời gian như những chuyến đi xa.

Ưu điểm đặc trưng của xu hướng du lịch tại chỗ là các thành viên gia đình dễ dàng sắp xếp lịch trình chung, tiết kiệm chi phí, thời gian di chuyển. Kỳ nghỉ ngắn hạn, đúng chuẩn staycation 5 sao còn giúp mọi người cùng nhau tận hưởng dịch vụ nghỉ dưỡng đẳng cấp, thoải mái và gắn kết các thế hệ.

Thư thả ngắm hai con khám phá tên của các loại rau củ được trồng trong khu vườn JW Herb Garden xanh mướt giữa lòng khách sạn JW Marriott Hà Nội, chị Cao Bích Vân (Cầu Giấy) chia sẻ: “Nhà tôi thường chọn điểm đến là khách sạn 5 sao ngay trong thành phố cho kỳ nghỉ ngắn 2-3 ngày. Tại đây không thiếu các hoạt động giải trí thích hợp. Khi muốn trốn không khí hối hả của thành thị, cả nhà có thể cùng chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ khi cắm trại ven hồ - JW Lakeside - vườn ven hồ JW, dạo bộ thư thả tận hưởng không gian xanh mướt mà không cần di chuyển quá xa”.

Với gia đình chị Vân, chỉ cần có một khu vườn xanh mướt và yên tĩnh như JW Herb Garden cũng đủ để lũ trẻ tìm hiểu thêm về thực vật qua lớp học trồng cây. Trong khi đó, người lớn có thể chọn những loại rau củ organic tươi ngon trong vườn cho bữa tối được sắp xếp bởi các đầu bếp chuẩn 5 sao của khách sạn. Cùng nhau trải nghiệm cảm giác xem phim ngoài trời, vừa thưởng thức bắp rang bơ, vừa xem phim dưới bầu trời đầy sao trong kỳ nghỉ ngắn ngày là cách chị và gia đình thư giãn.

Song song xu hướng du lịch tại chỗ, trào lưu “bỏ trốn” cuối tuần với tiêu chí sống là không chờ đợi cũng được nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ chọn lựa. Những điểm đến nghỉ dưỡng vùng biển như Phú Quốc, Nha Trang, Quy Nhơn thường đứng đầu danh sách do các chuyến bay đến đây đa dạng khung giờ.

Không gian biển với những bãi cát trải dài cùng dịch vụ giải trí, ẩm thực đa dạng, đậm phong vị Việt Nam lẫn quốc tế giúp những chuyến đi trốn khói bụi thành phố càng trở nên dễ dàng và hấp dẫn.

Chưa kể, nhiều gia đình chọn không gian nghỉ dưỡng biển cuối tuần do có nhiều lịch trình để mọi thành viên có thể cùng thư giãn và giải trí theo nhóm rất sôi động. Tại Phú Quốc, các trải nghiệm như lặn biển ngắm san hô, ra Cầu Hôn ngắm mặt trời lặn là những hoạt động được nhiều gia đình và nhóm bạn yêu thích.

JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa - khu nghỉ dưỡng được thiết kế dựa trên câu chuyện ĐH Lamarck từ thế kỉ 19 - luôn nằm trong danh sách điểm đến hấp dẫn các gia đình đến nghỉ dưỡng và trải nghiệm hồ bơi con sò độc bản.

Tại đây, bạn nhỏ thường thích thú với “Sổ tay học sinh” và trò chơi “Săn tìm kho báu”, cùng bố mẹ bắt đầu hành trình khám phá những câu chuyện thú vị qua các mã QR ẩn giấu ở những địa điểm nổi bật của khu nghỉ dưỡng.

Bên cạnh đó, lớp làm bánh tại French & Co. hoặc trải nghiệm học làm nến thơm, các hoạt động giải trí khác ở “Phòng lồng đèn” là lựa chọn khó bỏ qua để thắt chặt tình cảm gia đình trong chuyến nghỉ dưỡng đáng nhớ.

“Sau khi lặn biển, chèo thuyền kayak hay thỏa sức bơi lội tại khu vực hồ bơi con sò đến mệt nhoài, gia đình tôi có khá nhiều hoạt động thú vị khác ngay trong nơi lưu trú để cùng nhau thư giãn. Lũ trẻ thường thích các hoạt động học làm bánh và không ngừng xuýt xoa khi cầm trên tay những chiếc bánh đầy màu sắc để khoe thành quả. Các thành viên trong gia đình thêm gắn bó khi cùng chia sẻ không gian và trải nghiệm làm đẹp đầy thư giãn với những loại thảo dược tươi”, anh Duy Trinh, một CEO tại TP.HCM, cho biết.

Cùng sự lên ngôi của xu hướng du lịch tại chỗ và trào lưu “đưa nhau đi trốn” tại những điểm đến đẳng cấp, du khách Việt đang từng bước nâng cấp những trải nghiệm để duy trì sự gắn kết gia đình, cùng nhau trở về với thiên nhiên, trẻ hóa thân - tâm - ý và hòa mình vào quan điểm sống mới: Sống là cùng người thân tận hưởng những trải nghiệm đáng nhớ.

JW Greenhouse là sáng kiến mang màu xanh cho môi trường nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố. Tại JW Marriott Hà Nội, khu vườn JW Herb Garden được kiến tạo nhằm mang lại cho du khách những trải nghiệm thú vị về phong cách ẩm thực "from garden to the table" - "từ vườn đến bàn ăn" - qua những trải nghiệm nấu nướng giữa thiên nhiên hay menu thực dưỡng với món ngon xanh mát.

Trong khi đó, đến JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa, du khách có thể trải nghiệm những liệu trình spa đặc biệt với các loại thảo dược tươi được trồng tại JW Garden, giúp trẻ hóa thân - tâm - ý tại Chanterelle - Spa by JW (hay còn gọi là Khoa Nấm học).