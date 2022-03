Người vi phạm bật khóc khi bị CSGT ở TP.HCM lập biên bản

Sáng 5/3, Đội CSGT An Lạc, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM (PC08), tổ chức kiểm tra, xử lý xe 3 bánh và phương tiện thô sơ không đủ điều kiện lưu thông, đi vào đường cấm trên quốc lộ 1, đoạn qua phường An Lạc A, quận Bình Tân.