Người về quê tăng cao, Nghệ An kích hoạt lại các khu cách ly

Dự kiến lượng người từ các tỉnh phía nam về quê tiếp tục tăng cao trong thời gian tới, Nghệ An có văn bản hỏa tốc yêu cầu các địa phương kích hoạt lại các khu cách ly tập trung.

Chiều 6/10, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản hoả tốc gửi các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn yêu cầu kích hoạt lại các cơ sở cách ly tập trung, sẵn sàng đón công dân từ các tỉnh, thành phố phía nam về quê.

Người dân về quê tăng đột biến trong những ngày gần đây. Ảnh: P.T.

Theo UBND tỉnh Nghệ An, việc người dân về quê tăng đột biến đã khiến một số khu cách ly tập trung của tỉnh quá tải. Việc kích hoạt lại các khu cách ly tập trung tại từng địa phương là cần thiết để đảm bảo đón công dân về quê.

Trong trường hợp các cơ sở cách ly tập trung không đáp ứng được, các địa phương sử dụng các trường mầm non để làm điểm cách ly.

Sở GTVT Nghệ An thống kê trong 3 ngày (4-6/10) đã có 6.740 người dân chạy xe máy từ miền Nam về qua địa bàn Nghệ An. Trong số này, 2.870 người sinh sống ở Nghệ An. Số còn lại là người dân ở các tỉnh phía bắc.

Dự kiến trong đầu tháng 10, khoảng 10.000 người di chuyển từ miền Nam về quê bằng xe máy đến các tỉnh Bắc Trung Bộ và miền Bắc. UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các địa phương chỉ đạo Tổ Covid-19 cộng đồng giám sát chặt chẽ công dân trở về, chủ động phối hợp với Sở GTVT Nghệ An đón công dân về địa phương.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An, cho biết chủ trương của tỉnh là trưng dụng các trường mầm non để làm khu cách ly tập trung. Các địa phương sẽ sắp xếp tùy theo diễn biến thực tế.

"Các trường mầm non sẽ sẵn sàng cho học sinh nghỉ học để trưng dụng làm khu cách ly, song hiện nay chưa thể nghỉ đồng loạt", ông Hoàn nói.

Từng đoàn xe máy ùn ùn về quê giữa mưa tầm tã. Ảnh: P.T.

Cùng ngày, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cũng quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho người lao động ở các tỉnh miền Nam về quê. Người được hỗ trợ là công nhân lao động làm việc tại các doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn, không vi phạm các biện pháp phòng chống dịch, có hoàn cảnh khó khăn như phụ nữ mang thai từ tháng thứ 7 trở lên, nuôi con nhỏ dưới 24 tháng tuổi, gia đình là hộ nghèo, cận nghèo… Mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người.

Ngành lao động sẽ lập các tổ đến các điểm cách ly của tỉnh để lấy thông tin lập danh sách hỗ trợ, công đoàn cấp huyện sẽ thực hiện hỗ trợ tại địa phương.

Từ ngày 14/6 đến 6/10, Nghệ An ghi nhận 1.890 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cách ly 3.286 người tại 10 điểm. Riêng trong ngày 5 và 6/10, địa phương này tiếp nhận hơn 1.400 người về từ miền Nam.

Đối với người Nghệ An từ các tỉnh về quê, ngành chức năng sẽ phân loại trên cơ sở khai báo, giấy tờ cung cấp để tổ chức cách ly. Người chưa được tiêm vaccine, chưa được xét nghiệm phải cách ly tập trung. Những người đã tiêm 2 mũi vaccine, có giấy xét nghiệm còn hiệu lực thì đưa về địa phương, tổ chức cách ly tại nhà để giảm gánh nặng cho khu cách ly tập trung.