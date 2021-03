Người vận chuyển 2 kg ma túy đá lĩnh án chung thân

Cần 3.000 USD để trả tiền trị bệnh, Lan đã mang 2 kg ma túy đá từ Campuchia vào Việt Nam để giao cho một người ở Châu Đốc nhưng bất thành.

Ngày 12/3, TAND tỉnh An Giang tuyên Phan Thị Lan (51 tuổi, tên gọi khác là Leang Davy, ngụ tỉnh Kratie, Campuchia) mức án tù chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Từ cáo trạng của VKSND tỉnh An Giang và lời khai của Lan tại tòa, HĐXX xác định đầu năm 2020, Lan quen biết với một người tên Út tại casino ở Nam Vang, Campuchia. Tháng 2/2020, Út biết Lan bị bệnh cần khoảng 3.000 USD để phẫu thuật nên gợi ý bị cáo sang Việt Nam điều trị bệnh.

Phan Thị Lan tại tòa. Ảnh: Tiến Tầm.

Út cũng yêu cầu Lan mang gói quà về An Giang gửi cho một người ở TP Châu Đốc. Nếu Lan đồng ý, Út sẽ trả tiền viện phí.

Do cần tiền trị bệnh, chiều ngày 5/9/2020, Lan ôm thùng giấy chứa 2 kg ma túy đá nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thì bị lực lượng chức năng bắt giữ tại khu vực xã Khánh An của huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Tại tòa hôm nay, Lan thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối hận nên HĐXX tuyên án tù chung thân.