Người ủng hộ ông Trump gọi ông DeSantis là 'bạo chúa'

Nhà hoạt động cực hữu Laura Loomer đã gọi ông DeSantis là “bạo chúa” khi bị ngăn không được tham dự buổi ký tặng sách của ông này.

Thống đốc bang Florida Ron DeSantis. Ảnh: New York Times.

“Ron DeSantis là một ‘bạo chúa’”, nhà hoạt động cực hữu Laura Loomer cho biết, sau khi cô và những người ủng hộ ông Trump khác bị ngăn tham gia một buổi ký tặng sách do vị thống đốc Florida tổ chức.

Theo Guardian, Laura Loomer là người từng ra ứng cử vào Quốc hội Mỹ nhưng thất bại. Loomer còn là người theo thuyết âm mưu và nhà hoạt động cực hữu.

Trong đoạn video được đăng tải trực tuyến bởi Loomer, một sĩ quan mặc đồng phục nói với cô: “Họ bảo tôi nói với các bạn rằng bất kỳ ai mặc trang phục ủng hộ ông Trump phải rời đi ngay bây giờ”.

“Người của ông DeSantis đang ở trong đó. Họ bảo tôi ra ngoài để nói với các bạn rằng đừng ở đây khi ông ấy ở đây”, viên cảnh sát nói.

Loomer đáp trả: “Thống đốc DeSantis, ông ấy luôn nói về việc ủng hộ quyền tự do ngôn luận. Vậy Tu chính án thứ nhất có cho phép chúng tôi có tụ họp ở đây để ủng hộ Tổng thống Trump không?”

“Đúng, các bạn có quyền”, viên sĩ quan nói. "Nhưng không phải bây giờ”.

“Sau đó, cảnh sát xuất hiện và nói với chúng tôi rằng chúng tôi sẽ bị triệu tập và bị bắt vì tội xâm phạm nếu chúng tôi không rời đi vì DeSantis không muốn chúng tôi vào trong. Điều đó cho thấy ông ta là một bạo chúa”, Loomer nói với Daily Beast.

Đến hiện tại, ông DeSantis chưa tuyên bố tranh cử tổng thống vào năm 2024 nhưng ông vẫn là đối thủ nặng ký nhất của ông Trump trong các cuộc thăm dò.

Theo đuổi các chính sách cứng rắn về chiến tranh văn hóa bao gồm cấm một số đầu sách trong trường học và hạn chế giảng dạy về LGBTQ+ ở cấp tiểu học, ông DeSantis đã gây dựng được danh tiếng đáng kể.

Cuốn sách của ông DeSantis, “The Courage to Be Free” (Tạm dịch: Lòng can đảm để tự do), đã được xuất bản vào ngày 28/2.

Buổi ký tặng sách của DeSantis diễn ra vào cùng ngày tại thành phố Leesburg, Virginia. Loomer và những người khác đã tham dự cùng trang phục và biển hiệu ủng hộ ông Trump.