Người tung tin phim có Ji Soo (BlackPink) xuyên tạc lịch sử bị kiện

JTBC tiến hành kiện các cá nhân thường xuyên tung tin đồn thất thiệt về "Snowdrop". Nhà đài mong muốn nhắc nhở công chúng về mức độ nghiêm trọng của hành động này.

QNgày 8/4, đài truyền hình JTBC xác nhận đệ đơn kiện hình sự với các bình luận trực tuyến cáo buộc bộ phim truyền hình Snowdrop có nội dung xuyên tạc lịch sử.

JTBC cho biết đối tượng bị họ kiện là những cá nhân thường xuyên tung tin đồn thất thiệt về Snowdrop với mục đích không tốt đẹp. Sau khi cáo buộc bị lan truyền, dàn diễn viên Snowdrop phải hứng chịu làn sóng tấn công, chỉ trích đầy ác ý trên mạng. Thêm vào đó, công ty sản xuất và một số đơn vị tài trợ cũng đối mặt thiệt hại nghiêm trọng.

"JTBC kết luận rằng phải hứng chịu thiệt hại lớn như này mỗi khi có bộ phim gây tranh cãi là điều không thể. Do đó, nhà đài quyết định đưa ra biện pháp giải quyết nhằm nhắc nhở người xem về mức độ nghiêm trọng của những hành động đó", JTBC khẳng định.

Snowdrop là bộ phim truyền hình do đài JTBC sản xuất. Bộ phim có sự tham gia của Jung Hae In, Ji Soo (BlackPink), Yoo In Na, Kim Min Gue, Kim Hye Yoon và nhiều nghệ sĩ khác. Phim phát sóng từ tháng 12/2021 đến tháng 2.

JTBC tiến hành kiện những cá nhân thường xuyên tung tin đồn thất thiệt về Snowdrop. Ảnh: JTBC.

Trước đó, vào tháng 3/2021, tại Hàn Quốc nổ ra tranh cãi gay gắt sau khi JTBC công bố phần giới thiệu cho Snowdrop. Dựa trên đoạn tóm tắt, nhiều khán giả cáo buộc bộ phim sử dụng tên của nhân vật lịch sử có thật mà chưa có sự cho phép.

Nhiều ý kiến chỉ trích khẳng định cốt truyện bộ phim cố tình chế giễu phong trào dân chủ Hàn Quốc, và cách một số nhân vật trong phim được miêu tả dường như đang nhân đạo hóa, lãng mạn hóa các thành viên của Cơ quan Tình báo Quốc gia tại thời kỳ đó - những cá nhân đầy tai tiếng với loạt hành vi tham nhũng và bạo lực bất hợp pháp.

Dù JTBC đã thay đổi tên nhân vật nữ chính và phủ nhận mọi cáo buộc xuyên tạc lịch sử, nhiều tin đồn, lời khẳng định khác nhau về bộ phim vẫn tiếp tục lan truyền, gây ra tranh cãi dữ dội trên các diễn đàn trực tuyến, trang mạng xã hội Hàn Quốc.

Vấn đề cũng bị đưa ra một số ủy ban phát thanh truyền hình và tòa án dân sự để xem xét, tuy nhiên, theo Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc (KOCSC), rất khó để khẳng định bộ phim Snowdrop cố tình lãng mạn hóa Cơ quan Tình báo Quốc gia hay chế nhạo phòng trào dân chủ.