Người tự xưng 'tiến sĩ VTV' bị phạt 3,7 triệu đồng

Vị giám đốc bị phạt hành chính 3 lỗi không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm, xe không đăng ký. Ông này còn bị đề nghị xem xét xử lý hình sự tội chống người thi hành công vụ.

Chiều 23/8, UBND xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội, ra quyết định xử phạt hành chính 3,7 triệu đồng đối với ông Nguyễn Đức (38 tuổi, ở khu đô thị Đặng Xá) về 3 lỗi vi phạm.

Cụ thể, ông Đức bị phạt 3 triệu về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, 300.000 đồng về lỗi không đội mũ bảo hiểm và 400.000 đồng về lỗi điều khiển xe chưa đăng ký.

"Bên cạnh xử phạt hành chính, UBND xã đã đề nghị Công an huyện Gia Lâm tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý hình sự ông Đức về hành vi Chống người thi hành công vụ", Chủ tịch UBND xã Đặng Xá nói với Zing.

Ông Đức phóng xe đi khi đang làm việc với tổ công tác tại chốt. Ảnh: Cắt từ clip.

Trước đó, tối 15/8, ông Đức trở về nhà ở khu đô thị Đặng Xá thì bị lực lượng chốt kiểm soát dịch Covid-19 dừng xe, yêu cầu kiểm tra giấy tờ.

Tuy nhiên, người này không chấp hành, có hành vi xúc phạm, chửi bới lực lượng tại chốt kiểm soát. Ông ta nhiều lần to tiếng, xưng là tiến sĩ, làm việc ở VTV (Đài Truyền hình Việt Nam). Khi cán bộ tại chốt yêu cầu xuất trình giấy tờ, người đàn ông này ném đồ đạc, tự ý lên xe bỏ đi.

Lúc này, lực lượng Công an xã Đặng Xá được huy động đến chốt, khống chế và đưa ông Đức về trụ sở công an. Tại đây, người đàn ông 38 tuổi tỏ ra say xỉn nên được người thân đưa về nhà.

Đến sáng hôm sau, làm việc với cơ quan chức năng, ông Đức thừa nhận hành vi sai trái của bản thân. Ông cho biết bản thân công tác ở VTV được 10 năm nhưng đã chuyển sang làm giám đốc marketing của một công ty tư nhân được khoảng một năm nay.