Người trúng số 1,35 tỷ USD cần làm gì để tránh lời nguyền độc đắc

Chuyên gia cho rằng người trúng số độc đắc nên cảnh giác với việc mua những thứ có thể bị nhầm là tài sản nhưng thực tế lại là nợ phải trả.

Người sở hữu tấm vé số may mắn ở Maine (Mỹ) đã trở thành tỷ phú sau khi trúng số độc đắc giải Mega Millions có giá trị lên tới 1,35 tỷ USD .

Giải xổ số độc đắc có giá trị lớn thứ hai trong lịch sử giải Mega Millions ở Mỹ, đã tìm được chủ nhân sau 25 vòng quay không có người thắng cuộc.

Nên làm gì?

Không ít người trúng số độc đắc đã gặp phải những tai ương và bất hạnh khó ngờ, dù có được một khoản tiền khổng lồ "từ trên trời rơi xuống".

Vậy người trúng số Mega Millions ở Maine - chưa được công bố danh tính - nên làm gì với số tiền khổng lồ ập tới bất ngờ như vậy, để có kết quả tốt nhất?

Tấm vé số độc đắc giải Mega Millions có giá trị lên tới 1,35 tỷ USD thuộc về một người mua ở Maine. Ảnh: Reuters.

Ông Robert Pagliarini có một số mẹo đáng lưu tâm để sử dụng may mắn này một cách thông thái. Ông là cố vấn tài chính và tác giả của The Sudden Wealth Solution: 12 Principles to Transform Sudden Wealth Into Lasting Wealth (tạm dịch: Giải pháp cho sự giàu có đột ngột: 12 nguyên tắc để biến sự giàu có đột ngột thành lâu dài).

Đầu tiên và quan trọng nhất là phải có một nhóm chuyên gia cố vấn - luật sư, chuyên gia thuế và cố vấn tài chính, ông Pagliarini nói với BBC.

Theo vị chuyên gia, một nhà trị liệu cũng có thể hữu ích vì nhiều người trúng xổ số phải đối mặt với căng thẳng hoặc lo lắng bất ngờ nếu các mối quan hệ của họ trở nên xấu đi sau khi trúng giải.

Điều tiếp theo có thể là thanh toán mọi khoản nợ, như cách một người trúng số ở Ấn Độ đã làm với giải thưởng 10 triệu rupee ( 125.000 USD ).

Người này đã trúng số không thể đúng lúc hơn - anh ấy trúng số khi đang nợ nần và cần bán nhà để trang trải khoản nợ.

Sau khi đã trả hết các khoản nợ cá nhân, điều tốt nhất nên làm là mua tài sản, ông Pagliarini chỉ rõ.

Vị chuyên gia giải thích: “Tài sản về cơ bản là các khoản đầu tư mang lại tiền cho bạn, được đánh giá cao về giá trị hoặc việc sở hữu chúng sẽ giúp bạn có thêm thu hập. Vậy nên, nếu bạn sở hữu một khu căn hộ, bạn sẽ nhận được tiền thuê hàng tháng từ nó”.

Các ví dụ đầu tư khác bao gồm cổ phiếu, quỹ tương hỗ, quỹ hoán đổi danh mục, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu kho bạc và bất động sản.

Cảnh giác

Ông Pagliarini cảnh báo nên cảnh giác với việc mua những thứ có thể bị nhầm là tài sản nhưng thực tế lại là nợ phải trả. Ví dụ, mua đất thô là một vấn đề đáng lưu ý, theo ông Pagliarini.

“Bạn tưởng rằng bản thân đang mua bất động sản, nhưng không phải vậy - thực sự bạn đang mua mảnh đất thô và sau đó bạn phải phát triển nó”, vị chuyên gia giải thích thêm.

Vào năm 2009, Neal Wanless, 23 tuổi, đã trúng số 230 triệu USD và mua một trang trại rộng hơn 20.000 hectare ở Vale, Nam Dakota. Quyết định dành nhiều thời gian hơn để sống ở Canada, ông Wanless gần đây đã bán trang trại cho J-Six South Dakota Land Holdings với giá 37,5 triệu USD .

Neal Wanless đã hiện thực hóa giấc mơ trở thành cao bồi của bản thân sau khi trúng giải độc đắc Powerball trị giá 232,1 triệu USD , nhưng ông Pagliarini cho rằngg việc mua trang trại này không phải quyết định đầu tư tốt. Ảnh: HALL AND HALL.

Theo ông Pagliarini, mặc dù số tiền thu về gấp đôi số tiền mà ông Wanless đã trả nhưng đó không phải là một khoản đầu tư tốt.

Thay vào đó, nếu ông Wanless đầu tư vào thị trường chứng khoán hoặc vào một tòa nhà chung cư, thì ông ấy có thể đã thu được lợi nhuận lớn hơn nhiều.

Đôi khi người trúng xổ số có thể sẽ đổi đời, nhưng cũng không đủ để có thể quyết định nghỉ hưu.

Ở Anh, Andrew và Paula Hancock đã mua một chiếc xe tải để bắt đầu kinh doanh cá và khoai tây chiên sau khi trúng xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh. Trước khi trúng số, họ kinh doanh dịch vụ ăn uống và sau khi gặp may mắn họ vẫn muốn quay trở lại ngành này.

Ông Pagliarini cho biết ông quan tâm đến ý tưởng này bởi “họ đã trúng số, nhưng số tiền đó chưa đủ để họ có thể bỏ tất cả công việc”.

“Nếu họ có chuyên môn và kinh nghiệm - và họ cho rằng họ có thể dùng số tiền trúng xổ số để về cơ bản tạo ra một doanh nghiệp riêng và điều hành - tôi nghĩ đó có thể là một ý tưởng tuyệt vời”, ông Pagliarini đánh giá.

Tất nhiên, trúng số độc đắc không phải chỉ toàn căng thẳng và áp lực như vậy. Vẫn “có chỗ cho niềm vui”, ông Pagliarini chia sẻ.

Khi người trúng số đã xong xuôi những điều cần thiết, nhóm tư vấn của họ có thể cung cấp con số họ có thể sử dụng thoải mái sau khi tính toán.

Sau khi mang về nhà khoản tiền trị giá 19 triệu USD vào năm 2011, John Kutey và vợ Linda đã quyên góp hơn 200.000 USD nhằm vinh danh cha mẹ của họ để biến một công viên ở New York những năm 1940 thành công viên phun sương.

“Bạn có thể mua ôtô, bạn giúp đỡ gia đình, bạn bè, bạn có thể đi du lịch”, ông Pagliarini nói.

“Bạn có thể mua sắm - và mua những thứ mà tất cả đều mơ ước khi nghĩ về việc trúng số. Đó là điều bạn có thể làm và đó là cách bạn làm điều đó một cách an toàn”, ông khẳng định.