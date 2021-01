Người Trung Quốc trốn truy nã sang Việt Nam đã ra đầu thú

Vương Vĩ tham gia tổ chức đánh bạc qua mạng với số tiền hơn 100 triệu nhân dân tệ. Sau khi gây án, anh ta bỏ trốn sang Việt Nam.

Tối 9/1, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho hay đơn vị vừa phối hợp với Cục Đối ngoại (Bộ Công an) và Đồn biên phòng cửa khẩu Hữu Nghị bàn giao Vương Vĩ (29 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cho Công an Trung Quốc xử lý.

Theo tài liệu điều tra của Công an Trung Quốc, Vương Vĩ là một trong 12 đối tượng tham gia tổ chức đánh bạc qua mạng với số tiền hơn 100 triệu nhân dân tệ (gần 350 tỷ đồng ). Sau khi gây án, Vương Vĩ bỏ trốn sang Việt Nam.

Cơ quan chức năng Việt Nam bàn giao Vương Vĩ cho phía Trung Quốc.

Ngày 15/12/2020, Vĩ đến Công an quận Hoàn Kiếm đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Sau đó, Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với Cục Đối ngoại Bộ Công an và Đồn biên phòng cửa khẩu Hữu Nghị bàn giao Vương Vĩ cho Công an Trung Quốc.