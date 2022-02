Người trốn truy nã 13 năm sa lưới trước giao thừa

Ngày 1/2, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn Lời về hành vi tổ chức đánh bạc.

Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 11/2009, Nguyễn Văn Hòa (tức Hòa Phố, 42 tuổi) cùng với các nghi phạm trên địa bàn như Nguyễn Hoàng Vinh (thường gọi Vinh Bà Ký), Lê Công Tuấn (Tuấn Lòng Bò), Đào Thế Hải (Hải Đen), Hứa Thành Trung (Trung Cua), Đỗ Văn Tỷ (Tỷ Sò) bàn bạc với nhau tổ chức các sòng bạc bịp bằng hình thức xóc đĩa trên địa bàn huyện Nhơn Trạch để các con bạc tham gia sát phạt.

Để đối phó với lực lượng chức năng và thu hút người chơi tham gia, Hòa cùng đồng bọn đã thuê Nguyễn Văn Lời và nhiều nghi phạm khác tham gia vào đường dây đánh bạc để móc nối, đưa rước người chơi đến sòng bạc và làm nhiệm vụ canh đường.

Nguyễn Văn Lời (giữa).

Sau khi Công an tỉnh Đồng Nai và Công an huyện Nhơn Trạch triệt phá sòng bạc và xử lý các nghi phạm, Nguyễn Văn Lời đã nhanh chân tẩu thoát và bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch ra Quyết định truy nã toàn quốc.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, đêm ngày 31/1 (tức ngày 29 tết), Công an huyện Nhơn Trạch đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp bắt được Lời đang lẩn trốn tại địa bàn xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Qua đấu tranh, Lời khai nhận suốt những năm qua đã lẩn trốn và sinh sống ở nhiều địa phương thuộc khu vực Miền Đông và Miền Tây Nam Bộ. Khi đến sinh sống tại xã Tân Khánh Trung, Lời đã lấy vợ 2 và sinh con tại đây.