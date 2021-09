Người trẻ yêu vội vì sợ cô đơn giữa Covid-19

"Mối quan hệ diễn biến nhanh chóng và tốt đẹp không có nghĩa nó sẽ có kết quả tốt hay kéo dài", Samantha Higdon chia sẻ về mối tình thời Covid-19 của mình với Guardian.

Tháng 7/2020, Samantha Higdon (34 tuổi), nhân viên IT tại Austin (bang Texas, Mỹ), bắt gặp một chàng trai với nụ cười đẹp trên ứng dụng hẹn hò Hinge.

"Tôi cảm thấy anh ấy phù hợp với mình", cô hồi tưởng. Kể từ đó, họ bắt đầu tìm hiểu nhau.

Cuối tháng 7, bạn trai lái xe hơn 128 km từ San Antonio tới gặp cô. 4 tháng sau, anh tìm việc làm ở Austin, chuyển tới sống cùng Higdon giữa Covid-19.

Nhiều người Mỹ tìm đối tượng trên ứng dụng hẹn hò, tiến đến mối quan hệ yêu đương sau khoảng thời gian ngắn tìm hiểu giữa Covid-19. Ảnh minh họa: Business Insider.

"Tìm được một người trò chuyện, bầu bạn cùng giữa dịch bệnh thực sự may mắn. Tôi cố giữ lấy cơ hội này để xoa dịu cảm giác cô đơn", cô nói.

Nhiều mối tình thời Covid-19 cũng diễn biến nhanh chóng như vậy. Không ít người mong tìm được nửa kia để dựa dẫm, chia sẻ buồn vui, xoa dịu nỗi cô đơn và phần nào quên đi thực tế dịch bệnh.

Người trẻ yêu vội giữa Covid-19

Năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát tại Mỹ, trên Internet tràn ngập bài đăng than phiền từ những người độc thân. Họ mắc kẹt trong những căn hộ nhỏ bé, thèm khát cảm giác được trò chuyện, gặp gỡ người lạ.

Sau nhiều tháng "mắc kẹt" giữa 4 bức tường, nhiều người chấp nhận vứt bỏ loạt quy tắc bất thành văn khi hẹn hò vì quá cô đơn: không vội vàng lao vào một mối quan hệ, tìm hiểu trong vòng 3 tháng hoặc ít nhất 3 buổi hẹn trước khi lên giường.

Marissa Blose (29 tuổi), nhân viên lĩnh vực giáo dục phi lợi nhuận ở Brooklyn, quyết định gặp gỡ một người đàn ông trên ứng dụng hẹn hò.

"Mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Tôi chưa bao giờ trải qua mối tình nào như vậy. Chúng tôi trở thành một đôi chỉ 2 tuần sau lần đầu gặp mặt", cô kể.

Sợ cô đơn, muốn có người bầu bạn trong khoảng thời gian khó khăn vì dịch bệnh là nguyên nhân nhiều người muốn nhanh chóng tìm đối tượng hẹn hò. Ảnh minh họa: The Conversation.

Austin Cole (26 tuổi), làm việc tại một công ty khởi nghiệp ở Los Angeles, cũng hạnh phúc với mối tình thời Covid-19 của mình.

Chia sẻ với Guardian, Cole cho biết bạn gái mình sống tại trung tâm thành phố Santa Monica, nơi từng xảy ra bạo loạn sau vụ sát hạt George Floyd.

"Khi ấy, đám đông tràn xuống đường, đập phá cửa tiệm xung quanh. Cảnh sát, trực thăng liên tục túc trực. Tôi qua nhà cô ấy và trải qua đêm đầu tiên cùng nhau. Thật tuyệt khi được ở bên ai đó trong thời khắc hỗn loạn như vậy", anh nói.

Tiến sĩ Lisa Wade, Phó giáo sư nghiên cứu về Giới tính, Tình dục và Xã hội học ở ĐH Tulane, đồng thời là tác giả cuốn American Hookup: The New Culture of Sex on Campus, chỉ ra điểm chung giữa những mối tình chóng vánh thời Covid-19 và hậu chiến tranh thế giới thứ 2.

"Trong hoàn cảnh này, người trẻ thường chọn cách 'yêu vội vàng' thay vì suy tính đến chuyện lâu dài", Wade nói.

Hơn nữa, dịch bệnh kéo dài khiến các địa điểm hẹn hò thông thường như quán bar, nhà hàng hay quán cà phê phải đóng cửa hoặc giới hạn phục vụ.

"Chúng tôi đều làm việc ở nhà. Không có địa điểm vui chơi nào hợp lý nên chúng tôi chỉ ngồi lì trên sô pha, xem 90 Day Fiancé và các series phim khác", Higdon kể.

Với Albert Ortega (35 tuổi), nghệ sĩ ở El Paso (bang Texas), điều đó không hề nhàm chán mà còn giúp anh có cơ hội thân mật hơn với bạn gái.

"Chúng tôi từng băn khoăn nên làm gì mỗi khi gặp nhau. Tôi cảm thấy điều duy nhất mình có thể làm cho cô ấy là dành thời gian lắng nghe, chia sẻ", anh nói.

Đổ vỡ nhanh chóng

Tuy nhiên, những cặp tình nhân thời Covid-19 lại khó gắn bó với nhau trong một thời gian dài.

Khi chia tay bạn gái, chàng nghệ sĩ Ortega hối hận khi bắt đầu mối quan hệ tình cảm quá vội vàng.

"Thông thường, các mối quan hệ đều cần bồi đắp theo thời gian. Giữa Covid-19, mọi thứ đến quá nhanh, buộc tôi phải tin tưởng người kia chỉ trong thời gian ngắn tìm hiểu. Tôi hối hận vì tin tưởng lầm người", anh nói.

Ngay sau khi tiêm vaccine, Blose và bạn trai bắt đầu xảy ra mâu thuẫn. "Đột nhiên, anh ấy từ chối đeo khẩu trang và nói rằng mình muốn được tự do đi chơi".

Bạn trai thuyết phục Blose cùng đi du lịch tới New Orleans vào sinh nhật cô, dù tình hình dịch bệnh phức tạp khiến cô ngần ngại.

Theo Guardian, nhiều mối tình thời Covid-19 khó gắn bó lâu dài, dù diễn ra nhanh chóng và tốt đẹp ban đầu. Ảnh minh họa: Medium.

Sau đó, cô phát hiện anh ấy sử dụng ứng dụng hẹn hò để tìm kiếm những cô gái khác, đi qua đêm cùng họ. Blose quyết định nói lời chia tay ngay sau đó.

"Tôi hiểu hoàn cảnh khách quan có tác động lớn tới một người, nhưng bản chất của họ không thay đổi. Có lẽ tôi yêu 'phiên bản thời Covid-19' của anh ấy, còn con người hiện tại thì không", cô nói.

Sự xuất hiện của vaccine cũng đặt dấu chấm hết cho mối tình của Higdon. Vốn có tính cách hướng ngoại, cô rất mừng khi cuối cùng cũng được gặp lại gia đình, bạn bè sau thời gian dài cách ly xã hội.

Tuy nhiên, bạn trai cô ấy lại nói anh mắc hội chứng sợ xã hội, tính cách trở nên thất thường, không muốn gặp gỡ gia đình cô.

Sau khi thừa nhận tinh trạng sức khỏe tâm lý của mình, bạn trai Higdon dọn dẹp đồ đạc và rời đi ngay trong đêm.

"Mối quan hệ này sẽ không xảy ra nếu không phải vì Covid-19. Nếu buổi hẹn đầu tiên diễn ra ở một nơi công cộng như quán cà phê, nhà hàng như trước kia, tôi sẽ biết được chứng ám ảnh của anh ấy và không hy vọng nhiều", cô nói.

Sau sự việc này, Higdon nhận ra rằng "mối quan hệ diễn biến nhanh chóng và tốt đẹp không có nghĩa nó sẽ có kết quả tốt hay kéo dài".