Người trẻ xin số đầu năm cùng 'Thần mèo biến hóa' từ Samsung

Những ngày qua, hình ảnh check-in cùng Thần mèo được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Hình ảnh chú mèo khổng lồ với thiết kế vui nhộn, màu sắc tươi tắn này là biểu tượng của chương trình Biến số tùy Z lấy cảm hứng từ ý tưởng Nhân số học do Samsung tổ chức. Hoạt động diễn trong khung 10-22h từ ngày 3/1 đến hết ngày 8/1 tại The New Playground (Lê Lai, quận 1) hứa hẹn mang đến trải nghiệm mới mẻ cho người trẻ TP.HCM dịp đầu năm.