Người trẻ vừa xê dịch vừa kiếm tiền thời 4.0

Vượt qua những thách thức, nhiều người dần hiện thực hóa giấc mơ du lịch khắp thế giới nhưng vẫn đảm bảo công việc.

Vượt qua những thách thức, nhiều người dần hiện thực hóa giấc mơ du lịch khắp thế giới nhưng vẫn đảm bảo công việc.

Khái niệm digital nomad phổ biến trên thế giới, song vẫn còn khá mới lạ tại Việt Nam.

Digital nomad tạm dịch là dân du mục kỹ thuật số. Cụm từ này chỉ những người có lối sống xê dịch, chủ yếu sử dụng các thiết bị công nghệ kết nối Internet để tự do làm việc bất cứ đâu thay vì có mặt tại một trụ sở nhất định.

3 người trẻ chia sẻ với Zing về hành trình trở thành digital nomad và bật mí thêm góc nhìn cho những ai có dự định theo đuổi phong cách sống thời 4.0 này.





Từ bỏ lối sống 9-5 để khám phá thế giới

Nguyễn Thị Thanh Tâm/ Tammy Sunsea - Freelancer, Travel Blogger

Sau khi tốt nghiệp đại học ngành kế toán ở TP.HCM, thay vì tìm một công việc ổn định với lối sống 9-5 (làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều), tôi quyết định xách ba lô lên đường du lịch bụi qua 7 quốc gia châu Á trong 8 tháng.

Campuchia, Thái Lan, Lào, Malaysia, Sri Lanka, Ấn Độ và Indonesia là những nước tôi đã đặt chân đến. Để có thể tự chi trả cho chuyến đi dài ngày, tôi kết hợp du lịch và làm việc trao đổi văn hóa thông qua mô hình tình nguyện quốc tế workaway. Với hình thức này, tình nguyện viên như tôi sẽ làm việc cho host (chủ nhà) khoảng 4-5 tiếng/ngày để đổi lấy chi phí ăn, ở.

Công việc của workaway đa dạng từ làm nông trại đến F&B, nhà hàng, dạy tiếng Anh, marketing, nhiếp ảnh, dẫn tour du lịch, chăm sóc trẻ em hoặc động vật... Riêng cá nhân tôi chọn làm ở một homestay hoặc hostel bởi hứng thú thử sức mình trong lĩnh vực dịch vụ. Công việc không có lương, bù lại bản thân tôi được học hỏi về văn hóa, ẩm thực và cuộc sống của người địa phương, đồng thời có cơ hội giao lưu, kết nối nhiều bạn bè quốc tế.

Bãi biển Lonely, đảo Koh Rong (Campuchia) là điểm dừng chân đầu tiên của tôi.

Với hành trình tương đối dài như vậy, nhiều người sẽ nghĩ tôi đã lên kế hoạch chi tiết từ lâu và chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng. Song thực tế, ngay khi bắt đầu tôi chưa hề định hình rõ mình sẽ đi trong bao lâu và bao xa, chỉ biết rằng khi qua được một quốc gia nào đó sẽ cố gắng tiếp tục khám phá những nước lân cận.

Ngoài lúc làm việc cho host, tôi dành quỹ thời gian còn lại và tiền cá nhân để tự mình khám phá, trải nghiệm các hoạt động ở địa phương.

Bước ra thế giới, tôi hiểu rõ mình hơn, tìm ra cảm hứng và mục đích sống của bản thân.

Tôi chưa bao giờ hình dung và biết đến khái niệm vừa du lịch, vừa làm việc. Khởi đầu hành trình dựa trên mô hình workaway, bản thân chỉ đơn thuần muốn trải nghiệm đời sống của người bản địa và tiết kiệm phần nào chi phí khi ra nước ngoài.

Tuy nhiên, đến tháng thứ 3 của chuyến đi, thời điểm đó đang ở Lào, tôi vô tình làm mất số tiền mang theo. Dù điều này không tạo quá nhiều áp lực bởi chi phí ăn, ở của tôi đã được hỗ trợ khi làm việc tình nguyện, song với khao khát chinh phục nhiều vùng đất hơn, tôi bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền online.

Từ đó, tôi lên mạng tìm hiểu và ứng tuyển những vị trí freelance (làm việc tự do ngắn hạn cho các dự án). Sau nhiều lần bị từ chối, cuối cùng tôi cũng may mắn được nhận làm biên dịch cho một công ty ở Indonesia.

Tôi mất khoảng 1,5 tháng để hoàn thành dự án. Khi nhận được thu nhập từ công việc này, bản thân mới nhận ra rằng mình hoàn toàn có thể vừa du lịch vừa kiếm được tiền.

Cũng từ đây, tôi có thêm chi phí tiếp tục hành trình, gắn bó với công việc online tới nay và bắt đầu biết rõ khái niệm digital nomad - lối sống của những người khao khát tự do, vừa làm việc vừa có thể xê dịch khắp nơi trên thế giới.

Vừa đi du lịch vừa làm việc không phải là một ước muốn viển vông.



Cuộc sống của một dân du mục kỹ thuật số thực sự lý tưởng với những ai đam mê xê dịch vì có thể tự do về thời gian, nơi làm việc. Song bạn cũng nên sẵn sàng tâm lý bởi sẽ gặp khó khăn về tài chính trong thời gian đầu. Điều này đồng nghĩa với việc bạn phải có nguồn tiền dự trữ hoặc du lịch rất tiết kiệm.

Cân bằng giữa việc vừa đi vừa làm không phải là điều dễ dàng.

Ngoài ra, bạn phải học cách sắp xếp, quản lý công việc và có tính kỷ luật cao. Khi đến một vùng đất mới, sẽ có rất nhiều điều thú vị thu hút chúng ta. Do đó, nếu muốn hoàn thành công việc hiệu quả tôi luôn điều chỉnh tâm lý, tự nói với chính mình muốn chơi thì trước tiên phải có tiền để thêm động lực, ưu tiên tập trung làm việc.

Nhớ nhà, đấu tranh với nỗi cô đơn (đặc biệt vào những ngày lễ, Tết), di chuyển nhiều gây mệt mỏi... cũng là những khó khăn mà bạn sẽ gặp khi trở thành một digital nomad.

Với những ai có định hướng theo lối sống này, một số bước chính mà bạn nên thực hiện gồm:

Tiết kiệm, tối giản chi phí bằng cách cắt giảm các chi tiêu và vật dụng không cần thiết.

Tham gia cộng đồng digital nomad, nơi hội tụ những người đi trước giỏi hơn mình để học hỏi kinh nghiệm và được truyền cảm hứng.

Nhận diện bản thân, biết rõ mình có kỹ năng hay kinh nghiệm gì để áp dụng kiếm lợi nhuận từ nó. Từ đó, lựa chọn loại hình công việc phù hợp như freelance, remote work (làm việc từ xa) hay business online (làm chủ doanh nghiệp kỹ thuật số của bản thân).

Chuẩn bị giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng, bảo hiểm du lịch... cùng những công cụ quan trọng phục vụ cho công việc.

Sẵn sàng khoảng thời gian và tâm lý thoải mái để thực hiện hành trình của mình một cách đúng nghĩa chứ không phải theo phong trào.

Trở thành digital nomad không khó, quan trọng bạn cần biết bản thân phải làm gì.



Digital nomad không nhất thiết phải đi thật xa, đi dài ngày mà tùy vào phong cách của mỗi người. Đặc biệt, với những ai đang có một công việc full-time, lời khuyên là bạn nên thử sắp xếp để trải nghiệm một chuyến đi ở địa điểm gần trong vòng 1-2 tuần.

Khi trong trạng thái vừa du lịch vừa làm, bạn sẽ dễ cảm nhận rõ bản thân có phù hợp với lối sống này hay không trước khi quyết định chuyển hướng thành dân du mục kỹ thuật số thực thụ.





Tư duy cởi mở để đón nhận khó khăn, học hỏi điều mới

My Nguyễn - Head of Influencer Marketing ELSA Corp, Co-Founder Viet Make It, Dance Instructor Dancewithmy.com

Sau 11 năm sinh sống và làm việc tại châu Âu, đối với tôi việc xách balo và lên đường đã trở thành thói quen. Tính đến nay, tôi đã dịch chuyển đến 28 quốc gia và vùng lãnh thổ để tìm kiếm những trải nghiệm mới.

Trải qua 5 năm sống tại Hà Lan, đầu 2021, tôi chuyển sang Lisbon (Bồ Đào Nha) định cư. Với sự tài trợ visa của công ty để phục vụ công việc, tôi có thể dễ dàng làm việc và du lịch tại các đất nước khác nhau, không nhất thiết phải chờ đến kỳ nghỉ dài mới lên kế hoạch khám phá vùng đất mới. Đặc biệt khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tôi vẫn duy trì làm việc từ xa.

Ví như hiện tại ở Bồ Đào Nha, không khó để tôi dành 3 tuần vi vu đến Barcelona (Tây Ban Nha) trải nghiệm. Tại đây tôi tìm kiếm coworking space (không gian làm việc chung) để làm việc, kết nối bạn mới.

Hành trình khám phá cũng thú vị hơn so với những chuyến du lịch thông thường, bởi tôi có thời gian dài sống gần người bản địa. Điều này đồng thời giúp bản thân làm giàu vốn hiểu biết cá nhân về văn hóa và lịch sử của những vùng đất mình từng đặt chân đến.

Tuy nhiên, cuộc sống của một du mục kỹ thuật số luôn có những khó khăn riêng, nếu ai đó chỉ nhìn bề ngoài sẽ khó cảm nhận hết. Để có thể thoải mái hòa mình vào một vùng đất mới nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành khối lượng công việc, tôi thường tranh thủ làm việc 6-16h mỗi ngày. Đôi lúc, tôi cũng ưu tiên làm việc với cường độ cao trong 4 ngày/tuần để dành 3 ngày còn lại đến những nơi mình muốn.

Madeira, hòn đảo đẹp nhất châu Âu, là một trong những nơi tôi đã đặt chân đến.



Du lịch trải nghiệm không quá đắt đỏ như mọi người thường nghĩ. Tôi thường săn vé máy bay giá rẻ, chọn lưu trú tại các coworking space, hostel nhằm tiết kiệm chi phí.

Ngoài những hành lý cơ bản để theo đuổi lối sống digital nomad, tư duy cởi mở là hành trang không thể thiếu. Trên mỗi chặng đường, bạn sẽ gặp những con người khác nhau với muôn vàn góc nhìn mới lạ, thế nên một tâm lý sẵn sàng đón nhận, học hỏi và sẻ chia sẽ giúp bản thân tự tin hơn.

Sống tại Bồ Đào Nha từ năm nay, tôi có cơ hội khám phá nhiều nơi tại đất nước này.

Khi theo đuổi lối sống này, tôi nhận ra để chinh phục được những ước muốn của bản thân, chúng ta sẽ phải đánh đổi và đối diện với nhiều trở ngại. Dẫu vậy, thay vì lo nghĩ về tương lai, bạn hãy dành thời gian cho cuộc sống hiện tại, tận hưởng mọi khoảnh khắc ở nơi mình đang đến và tìm giải pháp để khắc phục khó khăn.

Nếu muốn đi hãy lên đường, đừng để những kế hoạch của bạn chỉ nằm trong tưởng tượng.

Nếu có cỗ máy thời gian của chú mèo máy quay ngược về 10 năm trước, tôi vẫn khao khát mình được trải nghiệm nhiều vùng đất hơn nữa. Trong năm tới, tôi dự định về Việt Nam thăm gia đình sau 2 năm sống xa nhà. Sau đó, tôi sẽ đến Nam Phi, Morocco và Mỹ để tìm kiếm những trải nghiệm mới.





Học thêm kỹ năng để sống tại vùng đất lạ

Lâm Trần Hoàng Phương - Trainer/Cô Lâm Fit Farm

Là một người đam mê xê dịch, tôi đã đi qua hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Khi vẫn là một dân văn phòng ngày làm 8 tiếng, tôi thường lựa chọn công việc thoải mái về thời gian để có thể thỏa ước muốn khám phá các vùng đất mới.

Năm 2019, sau 4 năm là dân công sở, tôi quyết định nghỉ việc và sang Đức sinh sống. Tại đây, tôi nhận ra công việc hiện tại của mình không phù hợp nên đã tìm hiểu và học về fitness.

Dành 12 tháng để học khóa huấn luyện viên thể thao của American Council On Exercise, tôi xác định đây là hướng đi đúng để phát triển sự nghiệp và sống với nghề ở mọi quốc gia mình đến. Khóa học giúp tôi đạt chứng chỉ quốc tế, được công nhận ở nhiều nước.

Với kỹ năng đã có, tôi mở lớp huấn luyện thể thao tại thành phố Frankfurt (Đức), đồng thời xây dựng các khóa học online cho những học viên từ xa. Ngoài ra, tôi thường xuyên chia sẻ thông điệp tích cực hay các thông tin về huấn luyện thể thao trên trang cá nhân.

Có thể nói, công việc hiện tại cho tôi sự tự chủ về thời gian nên bản thân dễ dàng lên kế hoạch cho hành trình khám phá vùng đất mới.

Là một freelancer, tôi có thể chủ động thời gian sắp xếp lịch trình cho những chuyến đi.



Song, mọi cơ hội luôn đi liền với thử thách. Nếu là một dân văn phòng, sau 8 tiếng làm việc, tôi có thể thoải mái nghỉ ngơi. Với công việc hiện tại, tôi phải liên tục xử lý nhiều vấn đề ở mọi thời điểm trong ngày. Đôi khi làm việc một mình, không chịu sự quản lý hay giám sát của bất kỳ ai cũng khiến tôi thiếu động lực hoặc cảm giác bị cô lập.

Đặc biệt, vấn đề tài chính khiến tôi lo lắng nhiều. Là một freelancer, tôi không thể chắc chắn mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng. Trong khi đó, tôi luôn cần duy trì thu nhập tương đối ổn để có thể tiếp tục các hành trình.

Vậy nên cuộc sống một một du mục kỹ thuật số không chỉ toàn màu hồng, tôi luôn chuẩn bị tâm lý đón nhận thử thách, khó khăn, thậm chí là thất bại. Điều quan trọng là sau những trở ngại đó, bạn sẽ tìm thấy khả năng từ chính mình, bứt phá giới hạn của bản thân.

Mỗi vùng đất đi qua, tôi đều có được trải nghiệm thú vị.

Với lối sống digital nomad, tôi đã phải đánh đổi nhiều nhưng những thứ nhận được cũng rất đáng giá. Sống và làm việc tại đây, tôi được gặp gỡ, tiếp xúc nhiều người trên khắp thế giới. Họ đem đến những góc nhìn đa chiều khiến tôi xóa bỏ dần những định kiến, cởi mở trước các vấn đề trong cuộc sống. Thời gian dài sinh hoạt, gần gũi với cư dân địa phương cũng giúp tôi tích lũy vốn sống, hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa, con người ở mỗi vùng đất.

Nếu không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, có lẽ năm nay tôi đã tiếp tục chuyển sang một nước thuộc khu vực Trung Đông để sinh sống thời gian dài. Trong năm 2023, tôi muốn có thể di chuyển tới một quốc gia châu Phi bởi đặc trưng văn hóa tại khu vực này đặc biệt thu hút.