Người trẻ tìm giải pháp tinh gọn chi phí du lịch mùa bão giá

Trong thời buổi vật giá leo thang, người trẻ mê xê dịch đứng trước bài toán làm sao để vừa tinh gọn chi phí du lịch, vừa có được trải nghiệm trọn vẹn.

“Qua rồi thời xách balo lên và đi” là chia sẻ của Mỹ Anh (24 tuổi, TP.HCM) khi nói về xu hướng du lịch của người trẻ thời gian gần đây. Tác động liên tiếp từ dịch bệnh đến bão giá buộc người trẻ đam mê xê dịch như Mỹ Anh phải lên kế hoạch, tính toán kỹ lưỡng hơn, trước khi quyết định thực hiện những chuyến vi vu đến vùng đất mới.

Cân đo đong đếm để tiết kiệm chi phí du lịch

Mỹ Anh cho rằng trong bối cảnh hiện nay, tài chính trở thành một trong những yếu tố chi phối nhiều nhất đến kế hoạch du lịch của người trẻ. Việc tiết kiệm và cân đối chi tiêu khi du lịch là tốt nhưng đôi khi làm chuyến đi mất đi phần thú vị vốn có, dễ khiến bạn trẻ bỏ lỡ nhiều trải nghiệm thú vị. Vì vậy, thay vì “xách balo lên và đi”, Mỹ Anh cân đo đong đếm để không chi quá tay mà vẫn thoải mái tận hưởng chuyến đi.

Người trẻ chi tiêu tiết kiệm hơn cho các chuyến du lịch mùa bão giá.

“Trước đây, cứ hứng lên là tôi rủ bạn bè đặt vé máy bay đi du lịch. Nhưng với tình hình hiện nay, tôi phải dành nhiều thời gian tích góp hơn để có được chuyến đi như ý. Cùng với đó, tôi vạch rõ kế hoạch nên đi vào lúc nào, di chuyển bằng gì, ăn ở tại đâu để chi phí bỏ ra thấp nhất nhưng vẫn được tận hưởng chuyến đi một cách trọn vẹn. Tuy nhiên, điều này không hề đơn giản”, Mỹ Anh chia sẻ.

Ảnh hưởng của dịch bệnh chưa qua, giá xăng tăng phi mã trong thời gian dài cộng với giá vé máy bay tăng “nóng” mùa cao điểm khiến mong muốn thỏa cơn “cuồng chân” của người trẻ khó thực hiện hơn. Tự túc di chuyển bằng xe máy cho các chuyến đi gần cũng ngốn của người trẻ không ít chi phí. Trong khi đó, giá các tour du lịch cũng tăng đáng kể theo giá xăng và vé máy bay.

Cùng với đó, chi phí lưu trú cũng trở thành mối bận tâm lớn của người trẻ trong mùa bão giá. Dịp nghỉ lễ, giá phòng tại các điểm đến nổi tiếng có thể tăng gấp 3-4 lần ngày thường. Trong khi đó, vật giá leo thang cũng khiến người trẻ khó có được trải nghiệm ẩm thực trọn vẹn, mà cần chi tiêu một cách khoa học hơn.

Tương tự Mỹ Anh, Thành Nam (27 tuổi) tốn không ít thời gian lên kế hoạch để thỏa mãn cơn cuồng chân. Để tinh gọn chi phí, anh chỉ chọn những điểm gần nhà, không đi vào dịp lễ hay chọn ở nhà người quen. Tiết kiệm được nhiều chi phí nhưng những cách này khiến anh khó có những trải nghiệm tuyệt vời như trước.

“Tôi thích du lịch xa hơn vì sẽ khám phá được nhiều điều mới mẻ. Đặc thù công việc không cho phép tôi nghỉ được nhiều ngày, đi vào dịp lễ Tết sẽ có nhiều thời gian hơn. Trong khi đó, ở nhà người quen thì khó thể thoải mái vui chơi như ở khách sạn hay homestay”, Thành Nam chia sẻ những tiếc nuối khi du lịch theo cách tiết kiệm.

Lên kế hoạch tài chính là cách người trẻ tinh gọn chi phí cho chuyến đi.

Bên cạnh đó, Mỹ Anh và Thành Nam cũng tìm hiểu các ứng dụng đặt vé máy bay, phòng khách sạn, tour du lịch… hay các loại thẻ thanh toán để có được mức giá tốt hơn. Tuy nhiên, cả hai đều chia sẻ việc đánh giá độ uy tín, so sánh mức ưu đãi để lựa chọn ứng dụng hay thẻ thanh toán không hề đơn giản. Nhiều bạn trẻ không khỏi đau đầu trước “ma trận” các loại thẻ ngân hàng từ thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước...

Giải pháp cân đối tài chính cho chuyến đi từ chuyên gia

Trong một chia sẻ gần đây, anh Nguyễn Huy Tâm, tác giả hai cuốn sách nổi tiếng Bước qua thành phố lạ và Through Asia: A whisper from the East (tạm dịch: Cảm nhận châu Á: Lời thì thầm từ phương Đông) cũng cho rằng tài chính là một trong 3 yếu tố quan trọng nhất để chuẩn bị cho những chuyến đi, bên cạnh kiến thức và sức khỏe. Với anh, chuyện vác balo lên và đi không đơn giản, nhất là đến quốc gia khác, mọi chuyến đi đều cần có kế hoạch tài chính rõ ràng.

Anh Nguyễn Huy Tâm xem mỗi chuyến đi là cơ hội trải nghiệm nhiều hơn.

Để cho ra đời hai tác phẩm trở thành cuốn sách gối đầu giường của dân mê xê dịch, anh Nguyễn Huy Tâm từng sống ở hơn 90 thành phố, đặt chân đến 4 châu lục gồm châu Á, châu Phi, châu Âu, châu Mỹ. Với vốn trải nghiệm phong phú từ những chuyến chu du khắp thế giới cùng lối viết gần gũi, Nguyễn Huy Tâm đưa độc giả đến nhiều miền đất mới, khám phá những trải nghiệm khác biệt. Anh cũng truyền tải đến người trẻ nhiều kinh nghiệm quý báu hay thông tin hữu ích khi ghé đến những đất nước xa lạ.

Với kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, anh Nguyễn Huy Tâm sẽ mang đến những chia sẻ hữu ích xoay quanh việc lên kế hoạch tài chính cho các chuyến du lịch.

Với mong muốn giúp người trẻ tìm được giải pháp giúp tinh gọn chi phí du lịch nhưng vẫn có được trải nghiệm trọn vẹn, tác giả Nguyễn Huy Tâm sẽ có những chia sẻ về kinh nghiệm lên kế hoạch tài chính hiệu quả cho những chuyến đi. Podcast trò chuyện với tác giả Nguyễn Huy Tâm sẽ được đăng tải trên Zing News vào ngày 12/8.

Tác giả Nguyễn Huy Tâm chia sẻ kế hoạch tài chính khi du lịch Trong Podcast trò chuyện với tác giả Nguyễn Huy Tâm sẽ mang đến cho người trẻ nhiều giải pháp hữu ích giúp tinh gọn chi phí khi đi du lịch.

Trong buổi trò chuyện này, độc giả có thể lắng nghe câu chuyện chinh phục vùng đất mới của tác giả Nguyễn Huy Tâm, gồm cả những trải nghiệm thú vị, khó khăn phải vượt qua, những được mất khi đi du lịch vòng quanh thế giới… Cùng với đó, từ xuất phát điểm là dân tài chính - ngân hàng, anh Nguyễn Huy Tâm sẽ mang đến cho người trẻ mê xê dịch giải pháp hiệu quả để cân đối chi phí cho các chuyến đi.