Người trẻ thích đầu tư 'second home' ở thành phố du lịch tiềm năng

Second home - “ngôi nhà thứ 2” ở thành phố du lịch vừa đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, vừa có tiềm năng kinh doanh ngày càng thu hút nhà đầu tư.

Thị trường second home sôi động với đa dạng sản phẩm không chỉ dành cho nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp, mà còn mở rộng ra người trẻ tự chủ về tài chính.

Đáp ứng nhu cầu “2 trong 1”

Anh Hà Minh (37 tuổi, quản lý của một công ty bảo hiểm) cùng gia đình từ miền Trung vào TP.HCM định cư hơn 10 năm nay. Có sẵn kiến thức tài chính, anh đầu tư thêm vào tiền kỹ thuật số, chứng khoán và bất động sản căn hộ. Khi dịch bùng phát, thấy rõ tiềm năng của sản phẩm second home ở thành phố du lịch ven biển, anh quyết định chuyển hướng.

“Chất lượng cuộc sống tăng cao, mọi người ngày càng chú trọng tái tạo sức khoẻ thể chất và tinh thần, tận hưởng cuộc sống nên second home còn nhiều dư địa phát triển. Hơn nữa, khi gia đình tôi muốn du lịch hoặc khám phá văn hoá địa phương, cũng không cần xếp hàng chờ đặt lịch, nhất là mùa cao điểm, mà có thể đến chính ngôi nhà thứ 2 của mình”, anh Minh lý giải.

Second home gắn liền thành phố du lịch giàu tiềm năng ngày càng có sức hút.

Dư địa phát triển second home tại thành phố du lịch như anh Minh nhận định không phải thiếu cơ sở. Theo khảo sát của Savills, ngày càng nhiều du khách cân nhắc việc thuê nhà nghỉ dưỡng ngắn hạn thay vì khách sạn. Trong vòng 3 năm tới, 92% khách du lịch dự định thuê nguyên căn hộ hoặc nhà trong chuyến đi. Đại diện đơn vị nghiên cứu này cũng cho rằng đối tượng khách nội địa, đặc biệt thế hệ trẻ, ngày càng yêu thích xu hướng du lịch trải nghiệm.

Ngoài ra, “cơn khát" du lịch sau khi dịch kết thúc được dự đoán thôi thúc du khách tìm điểm đến mới trong nước hoặc địa danh quen thuộc nhưng có trải nghiệm mới. Trong dài hạn, đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn” đặt mục tiêu đến năm 2025, tổng thu từ du khách đạt 45 tỷ USD , giá trị xuất khẩu thông qua du lịch đạt 27 tỷ USD , ngành du lịch đóng góp trên 10% GDP... sẽ góp phần tăng tiềm năng đầu tư vào “ngôi nhà thứ 2”.

Điểm đến quen thuộc, trải nghiệm mới

Nếu trước đây, second home chỉ dành cho người giàu và nhà đầu tư chuyên nghiệp, thì với thị trường sôi động hiện tại, dòng sản phẩm này thu hút cả nhà đầu tư trẻ. Anh Hà Minh phân tích những sản phẩm ở thành phố du lịch phát triển từ lâu như Phú Quốc, Đà Nẵng… thường có giá cao. Vì vậy, anh tập trung tìm hiểu khu vực trên đà tăng tốc và chưa nhiều nhà đầu tư nhắm đến như Quy Nhơn.

“Những năm gần đây, du lịch Quy Nhơn tăng trưởng ấn tượng, thu hút du khách. Thế nhưng, cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng bài bản, độc đáo chưa nhiều. Thời điểm này là cơ hội đầu tư hiếm có để đón đầu thị trường thời gian tới. Second home vốn được đánh giá là dòng sản phẩm đầu tư an toàn, khả năng tăng giá tốt, có thể khai thác lợi nhuận dài hạn nên tôi yên tâm hơn”, nam quản lý cho biết.

Takashi Ocean Suite Kỳ Co (Quy Nhơn) gồm các căn hộ tối ưu tầm nhìn hướng biển.

Thị trường second home tại Quy Nhơn gần đây ghi nhận khu đô thị biển Takashi Ocean Suite Kỳ Co thu hút sự quan tâm lớn. Dự án có vị trí đắc địa khi nằm ở khu kinh tế Nhơn Hội, thuộc bán đảo Phương Mai và có tầm nhìn bao quát vùng biển rộng, đón gió tự nhiên trong lành. Takashi Ocean Suite Kỳ Co được kiến tạo theo phong cách Nhật Bản, lấy cảm hứng từ các thành phố nổi tiếng là Sapporo, Kyoto, Osaka, Tokyo. Thiết kế độc đáo tạo điểm nhấn khác biệt, mang đến không gian trải nghiệm thú vị cho du khách và cư dân.

Ngay tại Quy Nhơn, chủ nhân second home tương lai và du khách có thể cảm nhận nét văn hoá đặc trưng của Nhật Bản qua kiến trúc cảnh quan mang tính biểu tượng tại khu đô thị như cổng Torii, diều cá Koi “khổng lồ”, tượng mèo may mắn... Hơn nữa, con đường đèn lồng hay khu vườn thưởng lãm hoa anh đào hứa hẹn mang đến điểm tham quan mới lạ cho du khách.

Takashi Ocean Suite Kỳ Co tọa lạc bên vịnh Quy Nhơn với thắng cảnh đẹp.

Không gian ấn tượng mang đậm hơi thở của xứ sở phù tang, hệ tiện ích đa dạng, kết hợp xu hướng đầu tư second home ngày càng phát triển hứa hẹn tạo thêm sức hút cho khu đô thị Takashi Ocean Suite Kỳ Co. Dự án được kỳ trở thành tâm điểm giải trí, nghỉ dưỡng ấn tượng tại Quy Nhơn và tạo cơ hội hiện thực hoá mục tiêu sở hữu “ngôi nhà thứ 2” cho nhà đầu tư.