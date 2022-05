Người trẻ săn lùng áo thun bó sát

Chiếc áo bó sát, ngắn trên rốn giúp người mặc khoe phần bụng. Những câu in trên áo phần nào thể hiện cá tính cho giới trẻ.

Áo thun baby đang được săn lùng, trở nên phổ biến sau khi những người nổi tiếng như Hailey Bieber, Olivia Rodrigo, Charli XCX và dàn diễn viên của Euphoria mặc chúng, theo The Guardian. Tên gọi chiếc áo này xuất phát từ kiểu dáng, chúng bó sát, ngắn và thường có những câu in ngộ nghĩnh.

Nhiều người nổi tiếng đang lăng xê áo thun baby. Ảnh: The Guardian.

Các hãng lớn như Urban Outfitters, Fiorucci, Weekday, Praying, Vanna Youngstein và Heaven của Marc Jacobs đều đang sản xuất áo phông em bé trong đợt này.

Lượt tìm kiếm mặt hàng này đạt đỉnh vào tháng 4/2021, tăng 309% so với năm trước. Agustina Panzoni - Giám đốc xu hướng của Depop - cho biết: “Kể từ tháng 1, chúng tôi thấy các lượt tìm kiếm tăng đều đặn 11%, cho thấy nhu cầu giới trẻ mạnh như thế nào khi vào hè”. Theo đó, áo phông Heaven in logo teddy là một trong những thiết kế được săn đón nhất.

Jade Wickes tại tạp chí phong cách The Face gọi áo thun bayby là “yếu tố quan trọng của việc mặc quần áo thoải mái”. Cô nói đây là một phần của sự hồi sinh style những năm 1990 và Y2K. Những cô gái khoe bụng phẳng là cảnh tượng quen thuộc ở khắp nơi, từ thảm đỏ đến các video nhạc pop và tập phim Friends.

Những chiếc áo hiện nay thường đi kèm với dòng chữ vui tươi hoặc thể hiện cá tính mạnh qua câu nói bất kính, biểu tượng lè lưỡi. Đó là cách để giới trẻ phô diễn cá tính sau đại dịch.

Alexa Demie trong Euphoria mặc mẫu áo baby "Don't be jealous". Ảnh: WornonTV.

“Dreaming of U” hoặc “Bunny” mang đến sự mỉa mai vui tươi. Trong khi đó, chiếc áo "Don't be jealous" do nhân vật Maddy của Alexa Demie mặc được bán hết nhanh chóng.

Nữ diễn viên chia sẻ: “Tôi nghĩ do đại dịch, mọi người muốn có cách dễ dàng để thể hiện phong cách của họ. Áo thun baby gợi nhớ rất nhiều về những năm 1990. Mọi người chắc muốn có món đồ mang đậm nét hoài cổ”.