Người trẻ khẳng định chất riêng với tablet của Huawei

Bằng tài năng, đam mê và nhiệt huyết, thế hệ trẻ đang nỗ lực tạo ra những xu hướng mới. Trên hành trình ấy, các thiết bị công nghệ đóng vai trò quan trọng để họ bắt nhịp xu thế.

Bên cạnh smartphone, nhiều người yêu thích các sản phẩm tablet (máy tính bảng) của Huawei bởi màn hình rộng, hiệu năng mạnh. Tablet không chỉ phục vụ tốt nhu cầu học tập, làm việc mà còn thích hợp để người dùng giải trí.

Làm việc, học tập hiệu quả

Khác biệt lớn nhất giữa người trẻ với các thế hệ đi trước có lẽ là tinh thần không ngừng khai phá giới hạn bản thân. Họ có thể là nhân viên văn phòng kiêm luôn vai trò của một nhiếp ảnh gia, YouTuber hay đầu bếp. Internet và các thiết bị công nghệ là công cụ để người trẻ bắt nhịp trào lưu, đồng thời tối ưu hoá quỹ thời gian.

Với nhiều người, Huawei MatePad Pro với bàn phím và bút M-pencil là thiết bị thiết yếu để làm việc kết hợp sáng tạo. Là thế hệ năng động và đa nhiệm, người trẻ thường sử dụng tablet để vừa làm việc, vừa thực hiện các dự án cá nhân. Đó có thể là soạn email, lên kế hoạch dự án trong lúc đang họp trực tuyến cùng khách hàng hay sáng tạo ý tưởng mới…

Tất cả thao tác trên có thể thực hiện nhanh chóng, thuận tiện trên một chiếc tablet nhỏ gọn. Quán cà phê, sân bay, công viên… đều có thể trở thành không gian để người trẻ thỏa sức sáng tạo.

Huawei MatePad Pro có kích thước nhỏ gọn.

Chỉ với một nút bấm, chiếc MatePad Pro có thể chuyển sang giao diện máy tính. Khi nảy ra một ý tưởng mới, người dùng có thể dùng bút M-pencil để phác họa thiết kế thời trang, bản vẽ kỹ thuật hay đơn giản là kịch bản cho vlog cá nhân. Suốt một ngày dài với những hoạt động thú vị, chip Kirin cùng pin 7.250 mAh của máy giúp người dùng có trải nghiệm tối ưu, mượt mà.

Ngoài công việc, người trẻ còn chủ động tham gia các khoá học trực tuyến về ngôn ngữ cũng như kỹ năng mềm. Nhiều phụ huynh cũng chọn mua tablet để con thuận tiện học online. Nhờ màn hình lớn, kích thước nhỏ gọn… người dùng dễ dàng theo dõi bài giảng cũng như đem máy đến lớp học. Những mẫu tablet có giá cả phải chăng, hiệu năng cao, dung lượng pin lớn, vi xử lý mạnh như MatePad T 8 hay MatePad T 10s là lựa chọn phù hợp.

Người dùng có thể học online trên MatePad T 8 và MatePad T 10s.

Sau giờ học, người dùng có thể đọc tài liệu trên MatePad T 8 hay làm bài tập trên MatePad Pro. Thiết bị giúp người dùng chủ động hơn trong quá trình học tập cũng như cân đối lịch trình.

Giải trí hết mình

Với những bạn trẻ, thiết bị công nghệ không chỉ có tính năng đa nhiệm mà còn đảm bảo yếu tố thời trang, thẩm mỹ, thể hiện phong cách và cá tính. Đó là lý do những chiếc MatePad với thiết kế mỏng nhẹ, được phủ sợi thuỷ tinh bóng mượt với màu sắc trẻ trung dần trở thành lựa chọn của nhiều người.

Tính năng giải trí là ưu thế của Huawei MatePad.

Trong giai đoạn giãn cách, nhu cầu giải trí của người trẻ cũng tăng lên. Thông qua Huawei AppGallery, người dùng có thể tải và cài đặt các ứng dụng tiện ích như Shopee, Momo, Mocha, VTV Cab ON, Bao moi…; app học tập và giải trí như Monkey Junior, Learn Korean Offline, Rise of the Kings...

Với hệ thống âm thanh nổi 3D và màn hình 2K, bạn có thể dùng Huawei MatePad để xem phim. Đáp ứng nhu cầu giải trí đa dạng của người dùng, các model trong dòng sản phẩm Huawei MatePad (như MatePad Pro, MatePad, MatePad T 10s, MatePad T 8…) được nhà sản xuất tặng kèm gói combo giải trí FPT Play trong 3 tháng. Ưu đãi này cho phép người dùng truy cập miễn phí kho phim bản quyền; khám phá các nội dung sức khoẻ, đời sống, gia đình và bài tập yoga, aerobic, tabata, cardio… trên Edumall.