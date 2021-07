Người trẻ Hàn nói dối đang ở khu nhà giàu

Giá bất động sản ngày càng tăng khiến nhiều người trẻ xứ củ sâm xem việc giới thiệu bản thân sống tại các khu căn hộ sang trọng vừa là để "sống ảo" vừa tạo động lực kiếm tiền.

Trên các trang mạng xã hội, nhiều thanh thiếu niên Hàn Quốc đang để phần mô tả nơi sống của mình là các khu căn hộ, khu dân cư giàu có như Hannam The Hill. Tương tự, khi tìm kiếm khu nhà sang trọng Nine One Hannam, Trimage trên mạng, kết quả cũng cho thấy rõ xu hướng này, theo Korea Times.

Hannam The Hill được biết đến là một trong những khu phức hợp căn hộ đắt đỏ nhất Hàn Quốc, trung bình có giá khoảng 8 tỷ won ( 7,06 triệu USD ). Trong khi đó, khu Nine One Hannam được xem là nơi ở của nhiều người nổi tiếng, ví dụ như RM và Jimin - thành viên nhóm nhạc nổi tiếng BTS.

Tuy nhiên, khi được Hankook Ilbo liên hệ, hầu hết thanh thiếu niên có phần mô tả như vậy đều nói rằng mình thực ra không sống ở những khu nhà này, chủ yếu viết cho vui. Theo nhiều bình luận trên Allkpop, không ít người làm vậy để sống ảo, khoe mẽ.

Hannam The Hill được xem là khu nhà giàu ở Hàn Quốc. Ảnh: Korea Times.

Một số người lại cho biết việc ghi bản thân sống ở những nơi sang trọng như vậy là cách tạo động lực cho bản thân, giống như việc học sinh trung học dùng ảnh các trường đại học hàng đầu làm hình nền điện thoại.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia còn cho rằng hiện tượng này phản ánh cách thanh thiếu niên bị cuốn vào tình trạng phân cấp xã hội nghiêm trọng ở Hàn Quốc, đặc biệt thể hiện qua việc sở hữu bất động sản do giá cả ngày càng tăng.

"Trước đây, một số thanh thiếu niên mỉa mai những người bạn sống trong các khu chung cư, căn hộ. Tuy nhiên bây giờ, nhiều người có cái nhìn tích cực hơn về cái gọi là 'flexing' (sự khoe khoang), thậm chí ngưỡng mộ những người có thể 'khoe'", Jung Duk-hyun, nhà phê bình văn hóa đại chúng, nói.

Bắt nguồn từ văn hóa hip hop, "flexing" là tiếng lóng được giới trẻ dùng để chỉ sự khoe mẽ về vật chất hoặc tiền bạc, chẳng hạn như xe hơi đắt tiền, đồ xa xỉ, hay trong trường hợp này là những khu chung cư sang trọng.

"Dù cố gắng đến đâu, người ta cũng khó trở thành cư dân của những khu căn hộ đó. Xu hướng này giống như để mọi người vui vẻ nhưng cũng vừa tự chế giễu bản thân", nhà phê bình nhận định.