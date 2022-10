Người trẻ chill cuối tuần với FlexCam trên Z Flip4

Mang theo quyển sách đang đọc dở, chút đồ ăn vặt yêu thích và smartphone, tôi có chuyến picnic theo cách riêng giữa Sài Gòn những ngày ồn ã.

Sài Gòn một chiều tháng 9 trời trong, gói ghém công việc để về sớm, tôi dành khoảng thời gian cuối ngày cho mình để tận hưởng chút yên bình sau chuỗi ngày chạy theo deadline, để lại sau lưng những bộn bề thường nhật.

Anne Berest, tác giả quyển How to Be Parisian Wherever You Are có viết: “Take the time to listen and to get to know yourself. Take the time to change, to grow, to rest” (tạm dịch: Dành thời gian để lắng nghe và thấu hiểu chính mình. Dành thời gian để thay đổi, để lớn lên, để nghỉ ngơi).

Chẳng lên kế hoạch, tôi mang theo bên mình tấm khăn trải picnic, Galaxy Z Flip4 và quyển sách mà tôi đang đọc dở để “lắng nghe và thấu hiểu chính mình”.Ghé cửa hàng gần công ty để mua chút hoa quả, ít bánh ngọt và đồ uống yêu thích để nhấm nháp, tôi dừng chân tại một bãi cỏ gần nhà và tận hưởng buổi chiều không máy tính, không email.

Kết nối nhanh tai nghe Galaxy Buds2 Pro với Z Flip4, kích hoạt chế độ chống ồn chủ động, tôi chìm vào không gian riêng với những bản nhạc lofi dịu nhẹ - BGM (background music: nhạc nền) hoàn hảo cho buổi picnic.

Giữa buổi picnic của mình, tôi gặp một người bạn đang có chuyến tản bộ cùng thú cưng. Sau vài phút trò chuyện tíu tít, cô bạn mượn chiếc Z Flip4 của tôi chụp vài kiểu ảnh test máy vì tò mò với khả năng của chiếc smartphone gập màu tím.

Ban đầu bạn tôi còn e ngại vì không quen dùng smartphone gập lại sợ làm rơi vỡ. Nhưng sau khi được tôi giải thích về chế độ bảo hành Samsung Care+, bảo vệ máy toàn diện cả trong trường hợp bị rơi, vỡ hay vào nước, cô bạn thoải mái hơn, đặt máy trên nền cỏ, ghế đá, sàn gạch để có những góc chụp đẹp nhất.

Lần đầu trải nghiệm FlexCam, bạn tôi được thử sức với những kiểu pose dáng có thể tự chụp mà không cần đến sự trợ giúp hay tripod. Với một vài hướng dẫn cơ bản, cô bạn đã kịp có những tấm ảnh xuất thần khoe chân dung giữa trời xanh đầy nắng.

Không chỉ có vẻ ngoài xinh xắn và khả năng chụp ảnh quay phim đa góc độ, Galaxy Z Flip4 còn khiến bạn tôi thích thú khi biết máy có thể gập đến hơn 200.000 lần, tương đương với 100 lần gập mở mỗi ngày trong 5 năm.

Tạm biệt người bạn, tôi cũng không quên ghi lại những giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi với chiếc smartphone nhỏ nhắn vừa bằng hộp phấn của mình. Chạm nhẹ 2 lần nút bấm bên hông máy, tôi có thể selfie ngay tại màn hình ngoài khi máy đang gập. Đây là cũng là chế độ chụp ảnh mà tôi thường sử dụng khi cần ghi nhanh khoảnh khắc.

Màn hình ngoài của Z Flip4 chỉ 1,9 inch nhưng là không gian yêu thích để tôi tự cài đặt hình nền động và tùy chỉnh widget (phím tắt để mở nhanh ứng dụng) theo nhu cầu bản thân.

Yêu thích sự linh hoạt và những trải nghiệm sáng tạo, tôi thích cảm giác mới mẻ mà một chiếc smartphone gập mang lại. Do đó, FlexCam (chế độ chụp khi máy gập mở linh hoạt nhiều góc) là tính năng “ruột”, giúp tôi “cất gọn” tripod ở nhà. Chỉ cần mở máy, đặt lên một mặt phẳng, chỉnh chế độ camera là tôi có thể lưu giữ những khoảnh khắc cá nhân theo cách rảnh tay.

Trước khi nắng tắt, tôi đã kịp ghi lại một tấm chân dung để nhìn lại chính mình nhân ngày thảnh thơi, một chút sắc màu từ những món ăn vặt mà tôi chuẩn bị, một gia đình đang chuẩn bị bữa BBQ và những điều nhỏ xinh mà ngày thường chẳng kịp để ý.

Sau thời gian cho riêng mình, tôi hẹn gặp một người đồng nghiệp cũ đã lâu không gặp. Những mẩu chuyện không đầu không cuối cứ thế nối nhau khiến tôi nhận ra đã lâu chúng tôi chưa cùng ngồi lại thảnh thơi để cùng trò chuyện. Công việc thực sự đã cuốn chúng tôi đi theo những cách không ngờ đến.

Thành phố lên đèn, Sài Gòn lúc này trở nên lung linh hơn với những đốm sáng phát ra từ phía trung tâm thành phố. Tôi không bỏ qua giây phút được thu trọn vẻ đẹp huyền ảo này của thành phố. Z Flip4 vẫn cân sáng tốt với chế độ chụp đêm dù ở điều kiện ánh sáng yếu.

Cử chỉ chụp không chạm với Z Flip4 bằng cách giơ bàn tay cũng giúp chúng tôi ghi lại khoảnh khắc thảnh thơi của cả 2 mà không phải tìm cách cố định máy. Với góc 90 độ khi gập, Z Flip4 lại trở thành chiếc máy quay mini để bạn tôi quay những video boomerang, với tôi là chủ thể và phông nền là những ánh đèn lung linh giữa bầu trời đêm.

Kết thúc cuộc gặp gỡ thú vị, tôi dành thời gian để sắp xếp công việc hôm sau. Chế độ đa màn hình của Z Flip4 cũng giúp tôi mở ứng dụng mail và ứng dụng lịch cùng lúc để tiện theo dõi và ghi chú.

Trở về nhà khi đêm xuống, chiếc Z Flip4 theo tôi suốt cả ngày dài còn 23% pin, cần được sạc đầy để chuẩn bị cho những hành trình tiếp theo. Còn tôi đã có nhiều hơn vài tiếng được “sạc đầy” bằng những yên bình, những cảm xúc để tiếp tục khám phá chính mình trong những ngày sắp tới.