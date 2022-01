Người trẻ bận rộn chọn thuê người dọn nhà, order đồ cúng Tết

Quá bận rộn những ngày cuối năm, nhiều bạn trẻ chọn thuê người dọn nhà, order đồ cúng để không phải tất bật chuyện lau chùi, bếp núc.

“Tôi chọn gói dịch vụ có tên deep clean - dọn nhà trọn gói trên một ứng dụng cho thuê người giúp việc. Tôi phải trả 800.000 đồng cho 3 tiếng với 3 nhân viên lau dọn kỹ càng mọi ngóc ngách” - H.M (28 tuổi, kinh doanh thời trang) tại TP.HCM chia sẻ với Zing trong một chiều cuối năm. Trong 3 tiếng này, cô tranh thủ chuẩn bị quà cáp cho gia đình, bạn bè và kết sổ các hoạt động kinh doanh.



"Nhẹ gánh" dọn nhà nhờ người giúp việc

“Mọi năm, dọn nhà với tôi là một cơn “ác mộng” - H.M nói. Cuối năm kinh doanh bận rộn lại phải lo dọn dẹp, sắm sửa nên cô luôn cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Thậm chí khi quá bận rộn, cô còn quay sang càm ràm và cáu gắt với chồng khiến không khí gia đình nặng nề và căng thẳng.

Nhà H.M có con nhỏ, đồ đạc lại nhiều nên cô thường tốn ít nhất 2 ngày để lau chùi, dọn dẹp. Chưa kể, việc dọn dẹp của cô liên tục bị gián đoạn vì những công việc khác cần giải quyết gấp.

Năm nay, H.M quyết định thuê dịch vụ dọn nhà để “nhẹ gánh”.

“3 nhân viên vệ sinh đến đúng giờ tôi đã hẹn trước. Họ mang theo đầy đủ các dụng cụ như bàn chải, nước tẩy rửa, khăn lau. Trước khi họ bắt đầu dọn, tôi lưu ý một vài yêu cầu của mình. Ví dụ như “nhờ chị dọn kỹ gầm giường em bé vì cháu rất hay ném đồ chơi xuống đó”, “bàn trang điểm chị không cần dọn, em sẽ tự dọn”. Sau đó, họ bắt đầu làm việc rất nhanh nhẹn và kỹ càng”.

Chỉ sau 3 tiếng, căn nhà H.M đã sạch bóng, thơm tho. Nhờ vậy, H.M có thể yên tâm mua sắm, ăn uống, nghỉ ngơi và tận hưởng những ngày giáp Tết.

Tương tự H.M, Quỳnh Trang (quận Bình Thạnh) cũng chọn thuê người dọn nhà để thảnh thơi dịp Tết. “Nhà tôi nhỏ, ở chung cư nên cũng không cần dọn dẹp gì nhiều. Bình thường tôi đều tự lau chùi, sắp xếp lại đồ đạc nhưng năm nay tôi có thai nên muốn nghỉ ngơi nhiều hơn” - Trang chia sẻ.

Nhờ bạn bè giới thiệu, Trang liên hệ với một người giúp việc và giải thích yêu cầu công việc cũng như hiện trạng căn nhà của mình. Người này cho biết có thể dọn sạch sau 2 tiếng với tiền công là 300.000 đồng. Ngẫm thấy mức giá hợp lý, Trang đồng ý.

“Tôi hoàn toàn hài lòng khi nhìn căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ. Người giúp việc giúp tôi quét gầm giường, lau kính, chà toilet kĩ càng”.

Nhờ vậy, Trang có thêm thời gian nghỉ ngơi mà vẫn vui vẻ vì nhà cửa thơm tho, gọn gàng.



Order đồ cúng, đồ ăn tất niên

Khác với H.M và Quỳnh Trang, Thuý An (kinh doanh ở Hà Nội) lại mệt mỏi vì việc bếp núc ngày Tết. Theo cô, việc nấu nhiều món, mỗi món một phần nhỏ để cúng rất mất công tính toán và tốn thời gian.

Vào ngày cúng ông Công, ông Táo, Thuý An đã order các món ăn trên MXH. Thuý An chọn các shop do bạn bè giới thiệu hoặc shop nhận được review tích cực. Theo cô, các món ăn có giá không quá đắt đỏ, đa dạng sự lựa chọn. Nhiều shop còn bán theo combo để khách có đầy đủ một mâm cơm. Ngoài ra, cô cũng order các món ăn có thể để tủ lạnh lâu như giò bê, thịt nguội để ăn dần.

“Gần Tết nhiều việc nên tôi chọn cách order. Đến Tết thoải mái thời gian hơn thì tôi sẽ tự nấu để gia đình có cảm giác ấm cúng, xum vầy”.

Ly Lê (Hà Nội) cũng order đồ cúng và cả đồ ăn cho tiệc tất niên như lẩu, đồ nướng. Mỗi set đồ giao động từ 500.000 đến hơn 1 triệu đồng. Theo cô, mức giá này là hợp lý.

“Tôi nghĩ, việc order đồ ăn không làm mất không khí Tết mà trái lại, giúp tôi tận hưởng Tết trọn vẹn hơn. Tôi có thời gian để trò chuyện với bạn bè đến nhà chơi thay vì phải cắm cúi nấu nướng trong bếp. Vợ chồng cũng bớt lời qua tiếng lại xem ai phải nấu, phải dọn” - Ly cho biết.

Không thể phủ nhận sự tiện lợi của việc order đồ ăn sẵn. Tuy nhiên, việc này cũng mang lại một số rắc rối.

“2 rắc rối nhất của việc order đồ ăn là shipper không đến đúng giờ mà shop bị sót đơn hàng của bạn. Đến giờ ăn hoặc giờ cúng rồi mà món ăn vẫn chưa đến, thiếu món nọ món kia sẽ rất bực mình” - Ly chia sẻ.