Người tình trong ‘Tuổi thanh xuân’ của Nhã Phương sau 7 năm

Tuy nhiên, thời điểm ấy, mỹ nam họ Kang vẫn đang là gương mặt mờ nhạt trên màn ảnh Hàn. Sau Tuổi thanh xuân, Kang Tae Oh được trao cơ hội diễn xuất ở loạt phim như That Man Oh Soo, Short, My First Love, The Tale of Nokdu. Vai phụ ở The Tale of Nokdu giúp anh giành được giải Best New Actor (Nam diễn viên mới xuất sắc) tại KBS Drama Awards năm 2019. Đây là dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp đóng phim của ngôi sao 27 tuổi.