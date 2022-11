'Người tình' mới đang được chú ý của Song Joong Ki

Trong phim, Shin Hyun Been vào vai công tố viên Seo Min Young - người truy tìm các hoạt động phi pháp và được mệnh danh "tay bắn tỉa của Tập đoàn Sunyang". Không phải đến khi kết hợp với Song Joong Ki, Shin Hyun Been mới nổi tiếng. Nữ diễn viên sinh năm 1986 đóng phim từ năm 2010 thông qua dự án He's on Duty. Ảnh: ELLE.