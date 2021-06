Người tình màn ảnh mới của Song Hye Kyo

Hồi đầu tháng 3, thông tin về màn tái xuất phim ảnh đầu tiên của Song Hye Kyo kể từ sau cuộc ly hôn với Song Joong Ki đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Theo truyền thông xứ kim chi, ngọc nữ 8X sẽ đảm nhận vai chính trong tác phẩm Now, we are breaking up của đài SBS. Trong khi đó, bạn diễn của mỹ nhân họ Song cũng nhận được sự chú ý không kém.