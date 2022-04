Người tình màn ảnh mới của Kim Woo Bin

Nhân vật Lee Young Ok của Han Ji Min là cô gái từng trải, có vẻ ngoài tươi sáng, thân thiện. Cô từng đi qua nhiều vùng đất rồi cuối cùng chọn đảo Jeju làm nơi dừng chân. Công việc chính của Young Ok là thợ lặn thu hoạch hải sản và rong biển. Ban đêm, cô điều hành quán bar. Young Ok không được lòng nhiều già làng tại đảo bởi tính cách cô có phần lẳng lơ, thiếu sự hòa nhập và luôn giữ nhiều bí mật. Tuy nhiên, trong lòng Park Jeong Joon, Young Ok là cô gái đặc biệt.