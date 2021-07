Người tiêu dùng trúng vàng khi mua gia vị Ông Bếp

‘My day in Manawatu’ khép lại với những trải nghiệm khó quên

0

Hành trình hai tháng tham gia cuộc thi "My day in Manawatu" để lại nhiều kỷ niệm và trải nghiệm đáng nhớ về đất nước New Zealand với học sinh trong hệ thống IGC School.