Nữ diễn viên gốc Israel gây bất ngờ cho khán giả khi quay lại Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) với vai trò người thay thế Thần Sấm.

Lần cuối Natalie Portman xuất hiện trong MCU là ở Avengers: Endgame (2019) - phân đoạn Thor quay trở về thu thập Reality Stone. Thực chất, nữ diễn viên xác nhận trên Variety cô không phải đến phim trường ngày nào, vì anh em đạo diễn Anthony và Joe Russo dùng lại những đoạn cắt thừa của cô trong Thor: The Dark World (2013).

Về phần nữ diễn viên 41 tuổi, cô chỉ thu âm một số chi tiết nền cho phim.

Vai diễn Jane Foster đáng quên, không phản ánh đúng khả năng diễn xuất của Natalie Portman.

Jane Foster trong 2 phần Thor đầu tiên là vai diễn nhạt nhòa, khiến người hâm mộ Natalie Portman thất vọng. Chỉ đến khi trailer Thor: Love and Thunder - phần bốn loạt phim - ra mắt, người xem có dịp vỡ òa trước tạo hình khỏe khoắn, tự tin, khi cô vào vai phiên bản nữ của Thần Sấm.

Jane Foster cầm búa Mjölnir, đứng cạnh Thor (Chris Hemsworth) trong Thor: Love and Thunder.

Trong gần 30 năm sự nghiệp, cô nổi tiếng với việc kén chọn vai diễn, chỉ nhận những nhân vật có chiều sâu. Nữ diễn viên gốc Isreal trước đó đoạt nhiều giải thưởng danh giá, để lại ấn tượng nhờ khả năng diễn xuất đa dạng.

Nữ tắc kè hoa của Hollywood

Natalie Portman sinh ngày 9/6/1981 tại Jerusalem, Isreal. Cha của cô, Avner Hershlag, là bác sĩ người Isreal, mẹ làm nội trợ. Cô bắt đầu nghiệp diễn vào năm 13 tuổi, để lại ấn tượng mạnh cho khán giả lẫn giới phê bình với vai Mathilda trong Léon: The Professonal (1994). Dù vai diễn đầu đời giúp cô giành giải thưởng Circuit Community Awards cho nữ diễn viên xuất sắc, Mathilda vẫn gây tranh cãi cho đến ngày nay khi nhân vật sống chung sát thủ, có cảnh giết người.

Mathilda, vai diễn đầu tiên của Natalie Portman, được đánh giá cao về mặt diễn xuất.

Những năm về sau, cô tiếp tục gây ấn tượng với công chúa Padmé Amidala trong loạt Star Wars (1999-2005) cùng nét thùy mị, vẻ đẹp thuần khiết, mặc dù cả 3 phần phim không được đánh giá tốt về mặt nội dung. Portman từng nói cô chưa bao giờ ngại thay đổi hình thể để phù hợp vai diễn. Năm 2005, nữ diễn viên tiếp tục gây sốt với màn hóa thân xuất sắc vào Evey Hammond, một cô gái ngây thơ, nạn nhân của chế độ độc tài chuyên chế trong V for Vendetta (2005).

5 năm sau, Portman đoạt Oscar cho nữ chính xuất sắc khi vào vai vũ công ba-lê Nina Sayers của tác phẩm Black Swan (2010). Cô khắc họa thành công những sự thật đen tối của bộ môn nghệ thuật. Ngoài ra, Portman ám ảnh khán giả với thân hình gầy trơ xương cùng những nỗi đau mà vũ công đang hàng ngày chịu đựng.

Nina Sayers của Natalie Portman gây ám ảnh với tạo hình ma mị.

Năm 2022, Natalie Portman quay lại MCU trong dự án Thor: Love and Thunder. Điều này đánh dấu bước chuyển mình của nữ diễn viên từ tuyến phụ nhạt nhòa đến người thay thế Thần Sấm quyền năng. Mặt khác, cô gây bất ngờ với khán giả về sự thay đổi ngoại hình của bản thân.

“Khi thực hiện Black Swan, tôi được yêu cầu ‘càng nhỏ người càng tốt’, nhưng với phim này, tôi lại nhận lời đề nghị ‘càng to càng tốt’. Đây là thử thách khá thú vị”, Natalie Portman chia sẻ trong buổi phỏng vấn với Variety.

Nữ diễn viên bắt đầu luyện tập từ năm 2020 với huấn luyện viên riêng trong suốt 10 tháng để đạt được thể hình mong muốn. Từ Jane Foster nhỏ nhắn bên cạnh vị Thần Sấm to lớn, cô xuất hiện với thân hình có phần vạm vỡ, trái ngược Nina Sayers gầy guộc ngày nào.

“Khi bạn còn nhỏ - và tôi cũng vậy, vì tôi bắt đầu nghiệp diễn từ rất sớm - nhiều lần tôi nghĩ mình còn bé, thích vỗ về, nên tôi hay thể hiện vai diễn của mình như vậy. Nhưng lần này tôi phải vào vai nhân vật quyền năng. Tôi nghĩ mình phải thay đổi để hợp với hình tượng mới”, Portman nói thêm.

Trong mọi lĩnh vực Portman tham gia, cô đều ghi dấu ấn

Những năm vừa qua, Natalie Portman tham gia các hoạt động xã hội và dấn thân vào nhiều lĩnh vực ngoài điện ảnh. Hiện tại, Portman nắm vai trò sản xuất kiêm đồng sáng lập Câu lạc bộ Bóng đá Angel City có trụ sở tại Los Angeles. Bên cạnh đó, cô liên tục nỗ lực trong việc phong phú hóa nhân lực và công bằng lương thưởng cho nhân viên.

Natalie Portman trên bìa tạp chí Variety cùng thông điệp Cô ấy sẵn sàng chiến đấu.

“Natalie là kiểu người sẵn sàng giúp đỡ người khác. Mặt khác, cô ấy thường xuyên muốn được mọi người xung quanh công nhận sứ mạng to lớn mà cô ấy đang thực hiện. Điều đó cứ như chứng kiến siêu anh hùng ở ngoài đời vậy”, Tessa Thompson, bạn diễn kiêm đồng sáng lập phong trào Time’s Up chia sẻ với báo chí.

Trong quá trình quay Thor: Love and Thunder, Portman thông báo đang thực hiện dự án Lady in the Lake. Dự án chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Laura Lippman vào năm 2019. Ngoài ra, cô còn đóng vai trò sản xuất với danh nghĩa giám đốc công ty điện ảnh MountainA.

Nữ diễn viên xứng danh người phụ nữ “toàn năng” khi vừa giành nhiều giải thưởng danh giá trong sự nghiệp diễn xuất, học vị cao, lại là gương mặt tiêu biểu trong các phong trào xã hội. Sau nỗi thất vọng từ 2 phần phim Thor, người hâm mộ hy vọng cô mau chóng trở lại với các vai diễn xứng tầm.