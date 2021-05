Kelly Clarkson là cô gái có tính cách hòa đồng, vui vẻ, giỏi xây dựng các mối quan hệ. Đây được coi là yếu tố chính giúp cô ngày càng thành công trong sự nghiệp.

Tính cách hòa đồng, vui vẻ là một trong những yếu tố chính giúp Kelly Clarkson từ ca sĩ nhạc pop trở thành một trong những người dẫn của chương trình trò chuyện được yêu thích nhất nước Mỹ, Mirror nhận xét.

Quán quân American Idol mùa 1

Miêu tả về Kelly Clarkson - người thay thế Ellen DeGeneres - khán giả nhận xét ngoài việc sở hữu giọng nói cuốn hút, Clarkson có tính cách ấm áp, biết cách khơi dậy cảm xúc của người đối diện và giỏi xây dựng mối quan hệ.

Tính cách thân thiện của nữ ca sĩ thể hiện rõ nét qua hai mùa của The Kelly Clarkson Show - chương trình trò chuyện nổi tiếng ở Mỹ. Mới nhất, NBC thông báo The Kelly Clarkson Show sẽ thay thế chương trình The Ellen DeGeneres.

"Chúng tôi mong đợi mùa 19, Ellen DeGeneres và Kelly Clarkson sẽ phối hợp làm nên bom tấn", chủ tịch NBCUniversal Local từng bày tỏ mong muốn của ông với The Hollywood Reporter.

Tới năm 2022, khi show truyền hình của Kelly Clarkson chính thức thay thế Ellen DeGeneres, cũng là lúc Clarkson có 21 năm hoạt động nghệ thuật. Cô ra mắt với tư cách là ca sĩ kiêm nhạc sĩ.

Clarkson đã phát hành 8 album. Ảnh: Bustle.

Clarkson sinh ra ở Texas. Năm 2002, nữ ca sĩ giành giải American Idol mùa đầu tiên - bước tiến đưa sự nghiệp của cô lên tầm mới. Tính đến nay, Clarkson đã phát hành 8 album gồm Thankful (2003), Breakaway (2004), My December (2007), All I Ever Wanted (2009), Stronger (2011), Wrapped in Red (2013), Piece by Piece (2015) và Meaning of Life (2017). Album thứ 9 của cô đang trong thời gian sản xuất. Những ca khúc của cô nổi bật với những đoạn điệp khúc hấp dẫn bao gồm thông điệp về cách sống mạnh mẽ, kiên cường.

The Kelly Clarkson Show thành công

Trong 5 năm qua, Clarkson dần đa dạng hóa công việc của bản thân và gần gũi hơn với khán giả. Năm 2018, nữ ca sĩ phát hành cuốn sách dành cho trẻ em cùng bài hát ru và trở thành giám khảo The Voice. Tại đây, người hâm mộ có cơ hội hiểu rõ hơn về Kelly Clarkson. Những hoạt động trên được coi là bước đệm đưa nữ ca sĩ tới The Kelly Clarkson - chương trình công chiếu vào năm 2019 với sự tham gia của nhiều khách mời. Tại đây, người tham dự và MC sẽ cùng trò chuyện về cuộc sống, công việc và những dự định tương lai.

Ở mùa đầu tiên, The Kelly Clarkson Show giành được ba giải tại giải thưởng Emmy, trong đó đáng chú ý nhất là Người dẫn chương trình trò chuyện nổi bật giành cho Clarkson.

The Kelly Clarkson từng giải thưởng Emmy. Ảnh: Mirror.

Nhà phê bình, những người có chuyên môn và khán giả đều nhận xét Kelly Clarkson là người giỏi cân bằng mạch dẫn cho chương trình bất kể khách mời là ai. Ngay từ những ngày đầu ra mắt, The Kelly Clarkson Show đã đạt được xếp hạng cao và từng đánh bại Ellen DeGeneres.

Chuyên gia truyền thông Danny Deraney chia sẻ với Metro.co.uk rằng: "Kelly Clarkson là cô gái tử tế, biết quan tâm người khác, điều mà ai cũng có thể nhận ra. Mỗi lần tôi làm việc với cô ấy, tôi đều cảm nhận được điều này. Clarkson không đề cao cái tôi và luôn nhận được thiện cảm của mọi người".

Tracie Wilson - giám đốc điều hành NBCUniversal Syndication Studios cho biết: "The Kelly Clarkson Show là một trong những chương trình thành công nhất ngay mùa đầu tiên. Clarkson và toàn bộ đội ngũ sản xuất đã dồn hết tâm huyết và đam mê để thực hiện chương trình gây tiếng vang với mọi lứa tuổi, mọi nền văn hóa. Chúng tôi đang thực hiện kế hoạch để thực hiện phần 3 và hy vọng chương trình sẽ đứng đầu bảng xếp hạng trong những năm tới".

Kelly Brianne Clarkson sinh năm 1982. Cô nổi tiếng từ năm 2002 với danh hiệu quán quân American Idol mùa đầu tiên. Tháng 6/2020, Kelly Clarkson đệ đơn ly hôn chồng kiêm quản lý lâu năm Brandon Blackstock tại tòa án quận Los Angeles, Mỹ. Nguyên nhân là "những khác biệt không thể hòa giải".

Kelly Clarkson và chồng cũ. Ảnh: People.

Trước đó, nữ ca sĩ và quản lý về chung nhà vào mùa thu 2013. Họ có 2 con chung là River 5 tuổi và Remington 4 tuổi. Chồng nữ ca sĩ có thêm 2 con riêng từ cuộc hôn nhân cũ là Savannah 18 tuổi và Seth 14 tuổi.

Suốt 7 năm, ngoài vai trò ông xã, Blackstock còn là quản lý tài năng đưa Clarkson đến những thành công. Anh đã đồng hành cùng vợ qua từng mùa huấn luyện viên The Voice đến show The Kelly Clarkson Show, và rất nhiều hợp đồng âm nhạc khác.